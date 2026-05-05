A Demonte due pomeriggi di confronto sui reati ambientali tra giuristi, scienziati e cittadini

Venerdì 8 maggio e venerdì 12 giugno, dalle ore 15 alle 18 presso il teatro parrocchiale di Demonte si terranno due pomeriggi di confronto tra giuristi, scienziati e cittadini sui reati ambientali e la tutela del territorio.

Duranti gli incontri si parlerà di normativa italiana vigente, casi concreti del territorio cuneese e proposte per una tutela ambientale più efficace con gli interventi dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo e di Milano, Professori dell’Università di Torino, il Comune di Borgo San Dalmazzo, ARPA Cuneo, il dipartimento dei Carabinieri Forestali di Cuneo e il Nucleo Faunistico Ambientale.

Il ciclo di approfondimenti è organizzato in memoria dell’Avvocato penalista Francesco Arata, Sindaco di Demonte dal 2019 al 2021, anno della sua prematura scomparsa, per ricordare la lunga e brillante carriera professionale e proseguire l'impegno nella difesa dell'ambiente e della legalità.