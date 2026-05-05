Bra, Festa della mamma e di solidarietà con le volontarie vincenziane

Ci sono regali che durano un giorno e altri che possono cambiare una vita. Anche per questa Festa della mamma le volontarie vincenziane di Bra faranno una raccolta fondi al fine di sostenere le fasce più deboli della popolazione. Un gesto che parla davvero d’amore e di cui approfittare sabato 9 e domenica 10 maggio, durante le Messe prefestive e festive nelle parrocchie, nelle chiese della Beata Vergine del Rosario in Bescurone, dei Battuti Neri, dei Battuti Bianchi, dei Frati e nel Santuario della Madonna dei fiori.

Trovare occasioni per dare vita a vere e proprie azioni di solidarietà fa bene sia a chi la riceve che a chi le compie. «Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri» (San Vincenzo de’ Paoli).

Grazie a questa colletta, potranno dare più di una mano alle famiglie in difficoltà economica.

Spiega nel dettaglio la volontaria Clara Raviola: «Lo scopo è sostenere, anche nel periodo estivo, le famiglie più fragili della nostra città. In particolare permettere ai figli delle stesse di partecipare alle attività estive, che rappresentano non solo vacanza, ma importanti momenti di inclusione sociale».

Aggiungendo: «Per la ricorrenza, offriremo un piccolo pensiero, confezionato con il consueto buon gusto dalle Sorelle Clarisse, sempre molto vicine alla nostra associazione», un piccolo grazie alle mamme, al loro coraggio e alla loro presenza indispensabile.