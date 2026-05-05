Cultura senza barriere: a Bra la menzione speciale "Fabric Book" al concorso nazionale “Tocca a te!”

Ottimo successo per il Comune di Bra all’ottava edizione del Concorso Nazionale “Tocca a te!” di editoria tattile illustrata, svoltosi ad Assisi il 18 e il 19 aprile, che con il libro in stoffa “Il filo di Bea” si è aggiudicato la menzione speciale come miglior Fabric Book.

Il libro è stato realizzato da un gruppo di 8 volontarie della Biblioteca civica “Giovanni Arpino”, coordinato da Cristina Rivoir, esperta in disabilità visiva, che da subito hanno abbracciato con passione e dedizione lo spirito del progetto sulla promozione della lettura inclusiva “Tutti per uno, libri per tutti” - finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo – all’interno del quale è nata questa attività laboratoriale.

Dopo aver realizzato tre libri cartonati (Alberi, Orso Buco e W le forme!) che arricchiranno gli scaffali della biblioteca, le volontarie si sono lanciate una sfida, quella di partecipare al concorso con un libro di tessuto. Si sono ritrovate nelle stanze della biblioteca e, mettendo a disposizione le loro abilità manuali di cucito, lavorazione ai ferri, all’uncinetto e tanta creatività, hanno dato vita ad un libro composto da pagine di tessuti differenti, che narra la storia di Bea, una dolce pecora da cui prende vita un filo di lana che permetterà di realizzare una sciarpa o una morbida moffola. Il libro è piaciuto alla giuria perché “... è un libro accogliente, realizzato in modo molto curato, sia da un punto di vista tecnico, sia per la scelta dei materiali, per la piacevolezza nell’accarezzare le singole immagini e nel frattempo racconta di lavori e strumenti passati, poco conosciuti dai bambini di oggi”.

La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di Roma promuove il concorso nazionale di editoria tattile “Tocca a te!”, nato per diffondere libri accessibili ai bambini ciechi e ipovedenti. L’iniziativa invita autori, illustratori e scuole a progettare libri da esplorare con le mani, in cui materiali, rilievi e soluzioni multisensoriali trasformano la lettura in un’esperienza concreta e inclusiva.

Il concorso ha un ruolo fondamentale perché in Italia l’editoria tattile è ancora poco sviluppata: questi libri sono spesso realizzati a mano, come vere e proprie opere d’arte e risultano quindi costosi e difficili da riprodurre su larga scala. Di conseguenza, i bambini ciechi o ipovedenti hanno a disposizione un numero molto limitato di titoli tra cui poter scegliere. “Tocca a te!” nasce proprio per rispondere a questa mancanza, incentivando la produzione di libri tattili e promuovendo il diritto di tutti i bambini ad accedere alle storie. Un grande ringraziamento alle volontarie che hanno reso possibile tutto ciò: Alessandra, Anna Grazia Bruna, Caterina, Carmen, Laura, Paola, Rossella.

Le attività per l’inclusione culturale proseguono: prossimi eventi

A dimostrazione del fatto che Bra da anni conduce politiche ed attività per l’inclusione in ambito culturale, il suddetto progetto ha permesso la realizzazione e lo svolgimento di laboratori multisensoriali rivolti alle scuole e di letture sul plurilinguismo, l'allestimento di uno specifico scaffale dedicato ai libri accessibili a tutti, la creazione di storie sociali e la traduzione di testi in linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa in collaborazione con la Fondazione Paideia di Torino per Tutti che quest’anno compie 10 anni.

Prossimi eventi: laboratorio “Libri per le mani” al Salone del Libro per Ragazzi di Bra, a cura delle volontarie della Biblioteca civica, nel quale si leggerà e si giocherà con i libri tattili, una speciale mostra per celebrare il decennale della rete “Libri per tutti” di Fondazione Paideia alla quale Bra partecipa dal 2023 e l’ampliamento dello scaffale inclusivo con l’arrivo di nuovi testi in CAA e di libri “da toccare” tra i quali, ovviamente, Il filo di Bea.