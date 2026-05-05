Grande successo di "Materia e Pensiero, la Libertà del Sogno" a Bra

Il successo della sezione scultura dedicata a Gioachino Chiesa presso Palazzo Mathis ha confermato il valore di una sinergia culturale d’eccellenza tra il Comune di Bra e l’associazione Anforianus OdV di Santa Vittoria d’Alba, registrando grande interesse ed un'affluenza costante di pubblico, con il coinvolgimento profondo delle scuole braidesi, accorse per recepire il potente messaggio etico dell’artista.

Il percorso espositivo è stato impreziosito da due eventi di rilievo che hanno saputo attrarre la platea: il pomeriggio del 12 aprile, dedicato all’approfondimento delle tecniche scultoree e dei temi portanti della mostra monotematica "Chiesa", ha visto il racconto scritto dai membri dell’associazione Anforianus prendere vita attraverso l’intensa voce narrante di Paolo Tibaldi, con l'intervento, tra gli altri, del professor Walter Accigliaro e della professoressa Milena Racca, mentre il 24 aprile l’incontro dal titolo "La libertà del sogno" ha offerto una raffinata analisi multidisciplinare, grazie alle interpretazioni dello stesso Paolo Tibaldi, del professor Biagio Conterno e della dottoressa Agata Comandè.

Il momento più carico di emozione si è svolto proprio a conclusione dell’evento del 24 aprile, quando l’associazione Anforianus OdV ha ufficialmente nominato due nuovi Ambasciatori Onorari, scegliendo figure che incarnano l’eccellenza culturale del territorio: l’attore e autore Paolo Tibaldi e la stimata gallerista e curatrice Agata Comandè, ormai inserita a pieno titolo nel cuore pulsante del mondo dell’arte locale. Questa collaborazione ha segnato un punto di riferimento per la promozione artistica territoriale, celebrando non solo l’opera di Chiesa ma anche il legame indissolubile tra scultura, narrazione e identità culturale.

Anforianus Odv ringrazia il territorio, quelli che hanno collaborato, lavorato e partecipato, Margherita Chiesa amica di sempre e Paolo e Noemi Anselmino de "I frutti della mia Langa Snc" che con la loro presenza professionale aiutano l'Associazione con il loro infopoint e per i lieti momenti conviviali.