Maltempo, per mercoledì diramata allerta gialla sulle valli Belbo e Bormida

Attesi temporali nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio, sulle zone meridionali orientali del Piemonte.

Come indica il bollettino emesso in giornata da Arpa Piemonte, da stasera, martedì, avremo tempo perturbato, con instabilità in intensificazione tra la notte e la mattina di domani, in particolare sul settore settentrionale, pianure orientali e aree appenniniche, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco.

Diramata allerta gialla, per domani, nelle zone delle valli Belbo e del Bormida nelle province di Cuneo e Asti, e nella zona dello Scrivia ad Alessandria, per possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale prevede che "un vortice depressionario in avvicinamento dal Golfo di Biscaglia manterrà ancora tempo perturbato e moderate condizioni di instabilità sul Piemonte nel pomeriggio. Dalle prime ore di domani l'ulteriore apporto di aria più fresca in quota e l'intensificazione della ventilazione meridionale, alimenterà piogge e temporali diffusi, più intensi sul settore appenninico e sul settore settentrionale. Per giovedì e venerdì è atteso un parziale miglioramento, favorito da una debole rimonta della pressione in quota, in un contesto caratterizzato da variabilità, con ampie schiarite nelle ore centrali alternate a rovesci a carattere sparso al pomeriggio su zone montane e pedemontane, in possibile sconfinamento verso le pianure".

In tutta la provincia si registrano intanto significativi valori delle precipitazioni nelle ultime ventiquattro ore, più accentuati nelle valli al confine con la Francia e la Liguria. Tra i più accentuati i 43.2 mm della stazione di San Bernolfo a Vinadio, i 30.6 mm del Colle della Lombarda, nello stesso Comune, i 32.6 mm di Valdieri e i 34.6 mm di Limone Pancani.