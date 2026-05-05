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Attualità | 05 maggio 2026, 13:15

Maltempo, per mercoledì diramata allerta gialla sulle valli Belbo e Bormida

Arpa Piemonte prevede possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante

Le precipitazioni piovose rilevate da Arpa nelle ultime 24 ore

Le precipitazioni piovose rilevate da Arpa nelle ultime 24 ore

Attesi temporali nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio, sulle zone meridionali orientali del Piemonte.

Come indica il bollettino emesso in giornata da Arpa Piemonte,  da stasera, martedì, avremo tempo perturbato, con instabilità in intensificazione tra la notte e la mattina di domani, in particolare sul settore settentrionale, pianure orientali e aree appenniniche, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco.

Diramata allerta gialla, per domani, nelle zone delle valli Belbo e del Bormida nelle province di Cuneo e Asti, e nella zona dello Scrivia ad Alessandria, per possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale prevede che "un vortice depressionario in avvicinamento dal Golfo di Biscaglia manterrà ancora tempo perturbato e moderate condizioni di instabilità sul Piemonte nel pomeriggio. Dalle prime ore di domani l'ulteriore apporto di aria più fresca in quota e l'intensificazione della ventilazione meridionale, alimenterà piogge e temporali diffusi, più intensi sul settore appenninico e sul settore settentrionale. Per giovedì e venerdì è atteso un parziale miglioramento, favorito da una debole rimonta della pressione in quota, in un contesto caratterizzato da variabilità, con ampie schiarite nelle ore centrali alternate a rovesci a carattere sparso al pomeriggio su zone montane e pedemontane, in possibile sconfinamento verso le pianure".

In tutta la provincia si registrano intanto significativi valori delle precipitazioni nelle ultime ventiquattro ore, più accentuati nelle valli al confine con la Francia e la Liguria. Tra i più accentuati i 43.2 mm  della stazione di San Bernolfo a Vinadio, i 30.6 mm del Colle della Lombarda, nello stesso Comune, i 32.6 mm di Valdieri e i 34.6 mm di Limone Pancani

redazione

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