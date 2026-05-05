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Eventi | 05 maggio 2026, 15:29

A Busca torna la 16ª edizione della Fiera di Maggio

Domenica 31 maggio la manifestazione animerà per l’intera giornata il centro storico con un programma ampio e variegato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

A Busca torna la 16ª edizione della Fiera di Maggio

Busca si prepara ad accogliere la sedicesima edizione della sua storica Fiera di Maggio, appuntamento ormai consolidato che ogni anno anima la città e inaugura idealmente la stagione delle fiere di primavera nelle terre del Monviso.

Promossa dal Comune di Busca, in collaborazione con Assoimprese, la Fondazione Amleto Bertoni e con il supporto operativo delle associazioni e degli enti buschesi, la manifestazione animerà per l’intera giornata il centro storico con un programma ampio e variegato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Espositori, negozi aperti, musica, punti ristoro e stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici locali accompagneranno i visitatori lungo il percorso della Fiera. Via Umberto I e le vie del centro faranno da raccordo tra le quattro piazze protagoniste dell’evento — Piazza Regina Margherita, Piazza della Rossa, Piazza Savoia e Don Fino e Piazza Santa Maria — ognuna delle quali racconterà un volto diverso del territorio, tra tradizione, arte, natura e molte altre proposte.

Saranno inoltre coinvolti alcuni luoghi simbolo della città, tra cui Casa Francotto, il Museo della Cartolina “Mario Berardo” e il Parco dell’Ingenio, che contribuiranno ad arricchire l’offerta della giornata. Confermata anche la presenza di Slow Food con “Orto in condotta”, iniziativa dedicata alle scuole e pensata per avvicinare bambini e ragazzi ai temi dell’agricoltura, della provenienza del cibo e dell’importanza di una sana alimentazione. Novità di questa edizione sarà il raduno con esposizione di auto storiche, che porterà in città fascino, memoria e passione per i motori d’epoca.

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