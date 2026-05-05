Alba, nuovo incontri sul cinema americano per l'Associazione Alec

L’Associazione Alec di Alba apre le porte a un nuovo ciclo di incontri dedicati al grande cinema americano. Presso la sede di via Vittorio Emanuele II, 30 prende il via la rassegna Che sportivo quel Paul Newman, a cura di Roberto Trova, che rende omaggio all’attore attraverso il rapporto tra recitazione e passione sportiva.

"Se vi era un trio di belli e dannati, e cioè Brando, Dean e Clift, nella Hollywood dei primi anni '50, Paul Newman, invece, può essere definito un bellissimo che ha saputo sempre giocare seriamente con il set e con le sue tante passioni sportive - spiega Roberto Trova -. Il ciclo di incontri, con contributi video, organizzato dalla Associazione Alec, vuole pertanto rappresentare uno specifico tributo ad uno dei divi del cinema americano del secondo Novecento, incentrato su un particolare aspetto della lunga e prolifica carriera cinematografica di Newman. Metafora di dinamiche esistenziali, lo sport rappresentò per Newman, coerentemente alla sua cultura americana, un banco di prova che l'attore seppe affrontare con successo sia sul grande schermo che nella vita privata."

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Martedì 12 maggio ore 21 - Approfondimento su Lassù qualcuno mi ama (1956) regia di Robert Wise

Martedì 19 maggio ore 21 - Approfondimento su Lo spaccone (1961) regia di Robert Rossen

Martedì 26 maggio ore 21 - Approfondimento su Colpo secco (1977) regia di George Roy Hill.

L’ingresso è libero, chiusura della sala ad esaurimento posti.