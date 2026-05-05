“L’Oasi della fotografia”: un weekend di birdwatching e scatti naturalistici ai Canapali di Magliano Alfieri

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna “L’Oasi della fotografia”, il corso di fotografia naturalistica e birdwatching condotto dal naturalista e fotografo Alberto Chiarle presso l’Oasi LIPU dei Canapali di Magliano Alfieri. L’iniziativa, pensata per principianti ed esperti, si svolge a pochi metri dal fiume Tanaro e dalla pista ciclabile del parco fluviale, in un’area di sei ettari che oggi è un lago ricavato dal recupero di una cava esaurita.

L’oasi, inclusa nella ZPS “Fiume Tanaro e Stagni di Neive” e nella rete Natura 2000, ospita una ricca avifauna e diversi habitat fluviali e umidi, ideali per imparare a osservare e fotografare la natura con metodo e rispetto. Il corso alterna uscite in campo, consigli pratici su luce, distanza e comportamento con la fauna, e momenti di approfondimento sulle tecniche di base e avanzate per la fotografia naturalistica.

Le iscrizioni sono obbligatorie entro mercoledì 20 maggio tramite il modulo presente sulla pagina dedicata all’evento sul sito Ambiente Cultura, dove si trovano anche costi e orari di svolgimento. Il percorso è parte di un più ampio progetto di divulgazione che, con iniziative come #Gli Occhi Dell’Oasi, racconta la vita dell’area anche attraverso i filmati delle fototrappole.



