Savigliano si trasforma in capitale dei fumetti con Savix-Comics & Bricks 2026

Sabato 8, 9 e 10 maggio Savigliano si ammanta di supereroi, mattoncini, sigle e cosplay per la quarta edizione di Savix-Comics & Bricks, il festival dedicato al mondo dei fumetti, dei Lego e della cultura pop, organizzato dal Comune di Savigliano. L’evento invade il centro storico con un ricco programma gratuito, pensato per famiglie, appassionati e curiosi, tra spettacoli, laboratori, mostre e incontri a tema.

La tre giorni si apre alle 18 di venerdì 8 maggio a palazzo Muratori-Cravetta, dove si tiene il taglio del nastro della manifestazione. Il momento inaugurale diventa subito spettacolo grazie alla sfilata a tema realizzata dagli alunni dell’I.I.S. “Cravetta‑Marconi” e all’esibizione del coro “Once Upon a Choir”, che regala al pubblico un’anticipazione della festa che animerà il weekend.

Sempre in palazzo Cravetta debutta la mostra “Monumentini” di Luca Petraglia, che restituisce ai grandi monumenti del mondo la forma dei mattoncini Lego, un viaggio tra arte, architettura e fantasia visibile fino al 28 giugno negli orari 15‑19 il venerdì e 10‑19 il sabato e la domenica, con aperture straordinarie 1 e 2 giugno dalle 10 alle 19.

Fin dal mattino di sabato 9 maggio prenderà vita il Main stage in piazza Cavour, fulcro della parte spettacolare della kermesse. Il programma si apre con le Huntrix di K‑Pop Demon Hunters, che propongono uno show tribute live ispirato alle canzoni e alle coreografie di Golden, portando il ritmo del K‑pop direttamente in piazza. Nel pomeriggio salgono sul palco due ospiti di punta dell’edizione 2026: il doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo, che si confronta con il pubblico in un talk seguito da meet and greet nell’area media, e lo Chef Hiro, che con il suo show cooking coniuga cucina e universo giapponese, completato da un incontro con il pubblico in Area Japan.

Anche domenica 10 maggio il Main stage resta al centro della giornata, con l’esibizione del coro “Once Upon a Choir” che propone un repertorio a tema, seguito dal momento dedicato ai concorsi indetti dal Corriere di Savigliano e Papersera in memoria del giornalista saviglianese Francesco Gerbaldo, figura centrale nel progetto di Savix. In chiusura, alle 18, il gran finale è firmato dal “capitano” Giorgio Vanni, che torna dopo le edizioni precedenti per un concerto gratuito che unisce generazioni attraverso le sigle dei cartoni animati.

Ma Savix non si limita al palco principale: il centro storico si trasforma in un vero e proprio percorso a tema, con diverse aree tematiche che si intrecciano tra piazze e portici. In piazza Turletti troviamo il Media stage, dove si alternano laboratori, talk e incontri con ospiti; in piazza del Popolo l’Area Games consente di provare giochi da tavolo, giochi di ruolo, tornei di Magic e di rivivere la nostalgia dei cabinati Arcade.

L’Area Japan, sotto l’Ala Polifunzionale, e l’Artist Alley in piazza Cesare Battisti ospitano fumettisti e illustratori, in collaborazione con Papersera e Linea Cinetica, mentre l’Area Expo tra piazza Santarosa e via Sant’Andrea propone un’ampia offerta di fumetti, manga, action figures, Funko Pop, videogiochi, carte collezionabili e merchandising ufficiale.

Una delle novità 2026 è la nuova “casa” dell’Area Bricks, che si trasferisce nel chiostro seicentesco dell’ex Convento di Santa Monica, sede decentrata dell’Università di Torino. Oltre 80 espositori riempiono i quasi 250 metri di portici con enormous collezioni, diorami e MOC (My Own Creation) in Lego, accompagnate da racconti e trucchi da builder professionisti, con orari 14‑19 il sabato e 10‑18.30 la domenica.

L’Area cosplay di piazza del Popolo cresce e si arricchisce, con il ritorno della Binks’ Family, formata da cosplayer ispirati a One Piece, e lo debutto dello Shinobi Team, community dedicata all’universo di Naruto. Spazio anche a Cosplay Italia, Doctor Who Italian Fan Club, Galaxy Blades con le spade laser, Ghostbusters Italia – Sezione Piemonte con il Marshmallow Man gigante, Heroes Bus Italian Fan Club con un autobus pieno di supereroi, e The World Avengers con un imponente gruppo Marvel, che trasformerà la piazza in un vero palcoscenico di costumi e personaggi.

Quest’anno nasce inoltre l’Area mostre, che trasforma via Beggiami e lo spazio “Il Sogno dei Gerba” in una vera galleria dedicata alla “Nona arte”. In collaborazione con l’associazione Papersera, si possono ammirare “Cronache di una copertina”, 16 cover della testata firmate da Alessio Coppola e curate dal compianto Francesco Gerbaldo, e “Zero Barra Trenta”, che raccoglie 25 illustrazioni inedite per celebrare i trent’anni di Paperinik New Adventures, esposte qui per la prima volta proprio a Savix.