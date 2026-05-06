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Attualità | 06 maggio 2026, 13:33

Busca, nasce il comitato di Santo Stefano

È formato da nove giovani tra ragazze e ragazzi

Busca, nasce il comitato di Santo Stefano

A Santo Stefano di Busca nasce un nuovo comitato, formato da nove giovani tra ragazze e ragazzi, uniti nell’obiettivo di rilanciare la vita della frazione, a partire dal ritorno della festa patronale, in programma il 4, 5 e 7 agosto. La località è ricca di storia e punti di interesse come la cappella con gli affreschi dei Biazaci, i ruderi del “Castellaccio” e il Parco Francotto, dove è presente anche una Big Bench.
 
Il consiglio direttivo è guidato dal presidente Ivano Falco ed è composto dal vicepresidente Emilio Falco Brarda, dalla segretaria Stefania Ghio e dai consiglieri Eleonora Mondino, Francesco Ghio, Sabrina Ghio, Stefano Isaia, Maria Eva Ramonda e Cinzia Astesano.
 
«Busca è un territorio ricco di frazioni, ciascuna legata alle proprie ricorrenze – commenta l’assessore al Volontariato Bruno Olivero –. La presenza di associazioni e gruppi è fondamentale per mantenerle vive, creando occasioni di incontro e rafforzando il senso di comunità. Grazie per il vostro impegno ed entusiasmo nel ridare vita a questa iniziativa».


 

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