Concluso l’anno scolastico del CCR di Bra, tra educazione civica e cittadinanza attiva

Si è svolta lunedì 11 maggio 2026, presso la Sala Consiliare "Carando" del Palazzo Comunale, l’ultima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi/e di Bra per l'anno scolastico in corso. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco, dell’Amministrazione "adulta" e l’intervento del segretario generale Monica Basso, che hanno ringraziato i ragazzi per l’impegno profuso.

Gli assessori alle Politiche giovanili Francesco Matera e all’Ambiente Francesca Amato hanno presentato poi l'organo della Consulta Comunale Giovanile, per illustrare i futuri percorsi di partecipazione che attendono i giovani cittadini, oltre a due importanti eventi di partecipazione in programma nei prossimi giorni. Si tratta in particolare di Spazzamondo 2026 (sabato 23 maggio), iniziativa di cura del territorio coinvolgerà attivamente le scuole braidesi e i membri del CCR in un'azione di pulizia urbana, e il Festival della Comunità Educante (sabato 30 maggio). Durante la seduta i consiglieri, suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, hanno ideato attività ludico-educative dedicate ai bambini dell’infanzia che animeranno il pomeriggio dell'ultimo sabato di maggio.

Come da consuetudine, la seduta ha lasciato ampio spazio alla raccolta di idee e segnalazioni. I consiglieri hanno presentato per iscritto le proprie proposte relative alla città, che saranno ora trasmesse agli uffici e agli assessori competenti per una valutazione tecnica.

Con questa seduta si chiude un anno di proficuo dialogo tra i ragazzi e le istituzioni, coordinato dal consigliere incaricato Francesco Testa, confermando il CCR come una palestra fondamentale di cittadinanza democratica, dove i giovani braidesi imparano a vivere la gestione del bene comune e a costruire, un'idea alla volta, la città del futuro.



