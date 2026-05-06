Garessio pronta a vivere un evento storico: i Modena City Ramblers arrivano al Cheers Music and Beer Festival

Una notizia che scuote l’estate musicale della zona: il Cheers Music and Beer Festival mette a segno un colpo straordinario: gli iconici Modena City Ramblers saranno protagonisti del festival con un concerto l’8 agosto 2026 a Garessio.

Una notizia sensazionale che proietta il piccolo centro sotto i riflettori della scena musicale e che attirerà pubblico da tutta la regione e oltre.

I Modena City Ramblers: leggenda del folk-rock italiano I

I Modena City Ramblers non sono solo una band: sono un simbolo della musica italiana contemporanea.

Nati nel 1991 a Modena, hanno inventato il celebre combat folk, un mix esplosivo di folk irlandese, rock e testi socialmente impegnati che ha conquistato generazioni di appassionati.

Con oltre trent’anni di carriera, più di venti album pubblicati e centinaia di concerti in tutta Europa, la band ha creato uno stile unico, capace di unire ritmo, melodia e messaggi di grande valore culturale e sociale.

I loro concerti sono esperienze travolgenti: violini, fisarmoniche, chitarre elettriche e cori collettivi si fondono creando un’atmosfera coinvolgente, dove migliaia di voci cantano all’unisono.

Brani come “In un giorno di pioggia”, “Ebano”, “I cento passi” e la loro celebre versione di “Bella Ciao” sono diventati veri inni generazionali, capaci di accendere l’entusiasmo del pubblico a ogni esibizione.

Il festival cresce anno dopo anno

Il Cheers Music and Beer Festival, giunto nel 2026 alla sua quinta edizione, ha dimostrato una crescita costante e continua, trasformandosi in un appuntamento imperdibile per la musica live.

Negli anni passati il festival ha ospitato artisti di grande rilievo come il comico Gabri Gabra, l’armonicista e beatboxer Moses Concas e la storica band punk Punkreas, consolidando la sua reputazione come evento di grande qualità e richiamo nazionale.

La manifestazione si è affermata come punto di riferimento per l’estate musicale locale, attirando sempre più pubblico e talenti emergenti.

Due giorni di musica, festa e turismo

L’edizione 2026 si svolgerà il 7 e l’8 agosto, due giornate che porteranno a Garessio musica, festa e turismo.

La presenza dei Modena City Ramblers rappresenta un’opportunità unica anche per l’economia locale. La band e il loro staff pernotteranno nelle attività ricettive garessine, mentre fan e appassionati arriveranno per assistere al concerto.

Il risultato sarà un indotto turistico di grande rilievo, che coinvolgerà beb, ristoranti, bar, negozi e attività culturali, consolidando il festival come un volano economico e culturale per la città.

Il contest per band emergenti: un trampolino di lancio

Il festival punta con decisione anche sui nuovi talenti grazie al contest musicale dedicato alle band emergenti, giunto alla sua terza edizione.

Negli anni il concorso ha visto partecipare gruppi provenienti da tutta la Regione e non solo, dimostrando quanto il Cheers Music and Beer Festival sia diventato un’occasione di visibilità importante per giovani musicisti.

E quest’anno il premio sarà davvero speciale: la band vincitrice avrà l’onore di aprire il concerto dei Modena City Ramblers, esibendosi davanti a un pubblico numeroso e vivendo un’esperienza indimenticabile.

Il cuore del festival: la comunità intera

Dietro al successo del festival c’è il lavoro instancabile di una comunità intera. Gli organizzatori sottolineano quanto sia forte la partecipazione del territorio:

“Portare i Modena City Ramblers a Garessio è per noi un traguardo straordinario. Non stiamo nella pelle all’idea di vivere questa serata insieme al pubblico. Ma la cosa più bella è che tutto questo è possibile grazie a una fitta rete di volontari: praticamente tutto il paese, tra associazioni e singoli cittadini, dà una mano per rendere possibile il festival. È uno sforzo collettivo che dimostra quanto la comunità creda in questo progetto.”

Anche il Comune di Garessio esprime grande soddisfazione e appoggio agli organizzatori, sottolineando il valore culturale, turistico ed economico della manifestazione e confermando che la città è orgogliosa di ospitare un evento di tale livello.

Garessio sotto i riflettori dell’estate 2026

Con la presenza dei Modena City Ramblers, il Cheers Music and Beer Festival 2026 si prepara a vivere l’edizione più importante della sua storia.

Per due giorni Garessio diventerà un punto di riferimento per la musica dal vivo, attirando visitatori e creando un’atmosfera di festa senza precedenti, fatta di concerti, birra, arte, cultura e grande energia.



7 e 8 agosto 2026, tutti in Pista a Garessio