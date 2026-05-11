Elezioni, esercizio del diritto di voto da parte di soggetti diversamenti abili

In vista delle Elezioni Amministrative per i Comuni di Aisone, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Costigliole Saluzzo, Elva, Magliano Alpi, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana e Verzuolo nei giorni domenica 24 e lunedì 25 maggio, la struttura complessa di Medicina Legale dell’Asl CN1 garantirà il rilascio dei Certificati Medici a:

Elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (voto assistito ex art. 55 e 56 D.P.R. 361/57 e s.m.); elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto agevolato ex art. 2 Legge 15/01/1991, n. 15 e s.m.); elettore affetto da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero sia affetto da gravi infermità e si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora (voto domiciliare ex art. 1 Legge 27.01.2006, n. 22 e s.m.).

Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo specifico impedimento fisico potranno rivolgersi per informazioni e/o prenotazioni allo 0171/078680 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Le sedi di S.C. Medicina Legale territorialmente competenti: Cuneo, corso Francia 10; Savigliano via Torino 137; Mondovì, presso Ospedale via S. Rocchetto, 99 (piano terra).

Nella giornata di sabato e domenica, per particolari necessità, potrà essere richiesto l’intervento del medico legale reperibile telefonando al Centralino del Presidio Ospedaliero di Mondovì (0174-677.111) per il territorio del Distretto di Mondovì, Ceva, Borgo S. Dalmazzo e Cuneo, oppure al Centralino del Presidio Ospedaliero di Saluzzo (0175/215.111) per il territorio del Distretto di Savigliano-Fossano, Saluzzo e Dronero.

Si rammenta che il ricorso ai seggi elettorali privi di barriere architettoniche può avvenire mediante esibizione di un’attestazione medica già rilasciata dall’Asl per altri scopi (ad es. il verbale di Invalidità Civile) o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità di deambulare ovvero una capacità deambulatoria gravemente ridotta.

Ciò al fine di evitare duplicazioni di attestazioni con conseguente disagio per l’interessato.