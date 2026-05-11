“Voltapagina” entra nel carcere di Alba: Giorgio Zanchini ospite della diciottesima edizione del progetto del Salone Off

Ci sono libri che non si limitano a raccontare una storia, ma interrogano il rapporto tra memoria, verità e giustizia. È attorno a queste domande che si svilupperà l’appuntamento albese di “Voltapagina”, il progetto nato nel 2007 nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per portare autori e protagonisti della narrativa italiana all’interno delle carceri durante i giorni del Salone Off.

La diciottesima edizione farà tappa anche ad Alba con un incontro in programma sabato 16 maggio alle ore 9.30 nella sala “Mensa” della Casa di reclusione “G. Montalto” di via Vivaro.

Ospite dell’iniziativa sarà il giornalista e conduttore Rai Giorgio Zanchini, volto noto di trasmissioni come “Radio anch’io”, “Quante storie” e “Rebus”, che presenterà il suo ultimo libro “Lockerbie”, pubblicato da Laterza.

L’incontro sarà condotto da Domenico Albesano dell’associazione di volontariato “Arcobaleno”.

Il volume prende avvio da un ricordo personale dell’autore: l’incontro casuale con Sophie, giovane donna destinata a diventare una delle 270 vittime dell’attentato al volo Pan Am 103, esploso nei cieli della Scozia nel 1988. Da quel frammento autobiografico si sviluppa un percorso che intreccia dimensione privata, ricostruzione storica e riflessione civile, attraversando uno dei casi più controversi della storia contemporanea e interrogandosi sul rapporto tra verità giudiziaria, verità storica e responsabilità politiche.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del programma Off del Salone, costruito negli anni attorno all’idea della lettura come strumento di dialogo, consapevolezza e inclusione.

Per partecipare all’incontro è obbligatorio accreditarsi entro le ore 14 di martedì 12 maggio 2026 inviando una mail all’indirizzo garante.detenuti@comune.alba.cn.it, all’attenzione del garante comunale dei detenuti Emilio De Vitto, indicando nome, cognome e numero del documento d’identità di ciascun partecipante.

Per ragioni legate alle procedure di sicurezza della struttura penitenziaria, i partecipanti dovranno inoltre presentarsi alle ore 9 all’ingresso della Casa di reclusione di Alba, con trenta minuti di anticipo rispetto all’inizio dell’evento, per i controlli previsti.