 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 06 maggio 2026, 15:04

"Macchia" cerca una famiglia che lo ami davvero

Il giovane cane, dopo un’ esperienza che lo ha fatto soffrire, guarda con speranza ad un nuovo futuro. E' un cane intelligente e pieno di vitalità

L'educatore cinofilo Gabriel con il cane Macchia

L'educatore cinofilo Gabriel con il cane Macchia

“Macchia è un cane meraviglioso, un giovane maschio  ha poco più di 2 anni) mix border collie, vitale, pieno di energia e molto intelligente". 

Sono le parole degli educatori cinofili Cristina e Gabriel che lo seguono  da quando il giovane cagnolone è stato salvato da una situazione di sofferenza.

Ora si cerca per lui una nuova famiglia, dopo la  brutta esperienza che lo ha tenuto alla catena per lunghi mesi, al freddo, senza l’affetto umano, in un paese del territorio.

Nonostante questo, non ha smesso di credere nelle persone e guarda con occhioni pieni di speranza, promettendo un amore e una fedeltà disarmanti.

 Ha bisogno di una casa e di un giardino dove possa sentirsi al sicuro, rispettato e, soprattutto, amato davvero. Cerca qualcuno disposto a dargli tempo, a giocare e fare passeggiate con lui, per vederlo rifiorire completamente.

 “Se pensi di poter essere quella persona, lui ti sta già aspettando”. Per maggiori informazioni contattare i numeri  347 797 7694 o 3289330906

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia con Gabriel

Il cane Macchia con Gabriel

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

Il cane Macchia

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium