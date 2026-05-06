"Macchia" cerca una famiglia che lo ami davvero

“Macchia è un cane meraviglioso, un giovane maschio ha poco più di 2 anni) mix border collie, vitale, pieno di energia e molto intelligente".

Sono le parole degli educatori cinofili Cristina e Gabriel che lo seguono da quando il giovane cagnolone è stato salvato da una situazione di sofferenza.

Ora si cerca per lui una nuova famiglia, dopo la brutta esperienza che lo ha tenuto alla catena per lunghi mesi, al freddo, senza l’affetto umano, in un paese del territorio.

Nonostante questo, non ha smesso di credere nelle persone e guarda con occhioni pieni di speranza, promettendo un amore e una fedeltà disarmanti.

Ha bisogno di una casa e di un giardino dove possa sentirsi al sicuro, rispettato e, soprattutto, amato davvero. Cerca qualcuno disposto a dargli tempo, a giocare e fare passeggiate con lui, per vederlo rifiorire completamente.

“Se pensi di poter essere quella persona, lui ti sta già aspettando”. Per maggiori informazioni contattare i numeri 347 797 7694 o 3289330906