Tenta di rubare una minicar nella notte a Cuneo: decisivo l’intervento di un residente

Tentato furto nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio in corso Santorre di Santarosa, a Cuneo, dove un residente ha contribuito a far fallire il colpo e a far intervenire rapidamente le forze dell’ordine.

Secondo quanto segnalato da un lettore, l’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. L’uomo, rientrando a casa dopo aver portato a spasso il cane, ha notato movimenti sospetti vicino ad alcune auto parcheggiate lungo la via. Avvicinandosi, ha visto una persona armeggiare su una minicar appartenente a una badante, di sua conoscenza, residente nella zona.

Insospettito, ha chiesto spiegazioni. Il ragazzo avrebbe risposto sostenendo che il veicolo fosse della madre, senza però fornire dettagli convincenti. Alla richiesta di ulteriori chiarimenti, il sospetto si sarebbe innervosito. A quel punto il residente ha minacciato di contattare il 112: immediata la reazione, con il ragazzo che si è messo alla guida del mezzo tentando la fuga.

Scattato l’allarme, la segnalazione è stata diramata alle pattuglie di polizia e carabinieri presenti sul territorio. Poco dopo, mentre una volante della polizia raggiungeva la zona e il residente avvisava la proprietaria del veicolo, è arrivata la notizia del fermo: i carabinieri di Borgo San Dalmazzo avevano intercettato l’auto e bloccato il presunto ladro.

Il mezzo è stato recuperato e restituito alla proprietaria nel giro di circa mezz’ora. La donna, che utilizza la minicar per recarsi al lavoro, ha potuto così rientrare in possesso del veicolo, evitando un danno significativo.

Secondo quanto riferito, il fermato sarebbe un minorenne di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.