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Curiosità | 06 maggio 2026, 12:31

Al Museo del Giocattolo di Bra arriva “Il vapore in miniatura”

Dal 17 maggio al 28 giugno in esposizione decine di raffinati modelli scientifici e giocattoli

Al Museo del Giocattolo di Bra arriva “Il vapore in miniatura”

La sala esposizioni del Museo del Giocattolo di Bra ospiterà dal 17 maggio al 28 giugno 2026 una mostra intitolata “Il vapore in miniatura: tra scienza, gioco e meraviglia”

Nelle sale di via Ernesto Guala 45 sarà così possibile ammirare decine di pezzi che vanno dai modelli scientifici dell’Ottocento ai giocattoli a vapore contemporanei, provenienti dalle collezioni Lorenzone e del museo stesso.

Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, il vapore non era solo una fonte di energia: era il simbolo stesso del progresso. In questo contesto nascono i primi giocattoli a vapore, piccoli capolavori di ingegneria capaci di riprodurre in scala il funzionamento delle grandi macchine industriali.

Aziende come Radiguet, Märklin, Ernst Plank, Carette e Schönner furono tra le prime a realizzare questi modelli straordinari. Costruiti in metallo, con caldaie funzionanti, pistoni e volani, questi oggetti erano molto più che giocattoli: veri strumenti educativi, pensati per mostrare i principi della meccanica e della termodinamica.

Con il passare del tempo, però, il ruolo del giocattolo a vapore cambiò. La produzione di massa e le nuove esigenze del mercato portarono a una semplificazione dei modelli: materiali più economici, finiture meno elaborate e maggiore attenzione alla sicurezza. Marchi contemporanei come Wilesco e Mamod mantengono viva la tradizione, ma con prodotti pensati principalmente per il gioco e meno per la dimostrazione scientifica.

L’esposizione racconta proprio questo percorso: da raffinati modelli scientifici a oggetti di uso più semplice, fino a diventare oggi preziose testimonianze storiche. Un viaggio che invita a riscoprire il fascino del vapore e il sottile legame tra gioco, tecnologia e cultura.

È possibile accedere alla mostra negli orari di apertura del museo, visitabile (ad ingresso gratuito per tutti i cittadini braidesi, 5 euro per gli altri) tutte le domeniche con tour guidato negli orari 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30, senza necessità di prenotazione.

Ulteriori info su www.museidibra.it.

cs

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