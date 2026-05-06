Cuneo punta sui mercati globali: presentati i nuovi Progetti Integrati di Filiera 2026‑2029

Oggi (mercoledì 6 maggio) sono stati presentati presso il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo i nuovi Progetti Integrati di Filiera 2026 – 2029, uno strumento messo in campo dalla Regione Piemonte per aiutare le imprese ad affacciarsi sui mercati internazionali e migliorare il proprio posizionamento all’estero.

Il Presidente Luca Crosetto ha aperto i lavori ponendo l’attenzione sulla vocazione all’export della nostra provincia evidenziando il crescente peso delle esportazioni, sul Prodotto Interno Lordo provinciale invitando tutte le imprese della provincia potenziali esportatrici a usufruire di questa importante opportunità.

Davide Gandolfi, responsabile Affari Internazionali e Cooperazione della Regione Piemonte ha presentato la nuova edizione dei Progetti Integrati di Filiera definendone con chiarezza il perimetro di intervento, le modalità di candidatura e i vantaggi per le imprese.

Erika Manis, Capo Dipartimento Settori Strategici e Servizi Trasversali di Ceipiemonte, braccio operativo del progetto, ha presentato obiettivi e programmi di attività.

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) piemontesi potranno aderire gratuitamente ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) che puntano a consolidare la presenza competitiva e la proiezione internazionale delle PMI del Piemonte in dieci filiere produttive piemontesi di eccellenza: Abbigliamento/Alta Gamma/Design, Aerospazio, Agritech e Macchinari Agricoli, Agroalimentare, Automotive & Transportation, Cleantech & Green Building, ICT, Microelettronica e Automazione, Salute e Benessere e Tessile.

Le attività sono riconducibili ad azioni di sistema che hanno lo scopo di migliorare la crescita competitiva per le imprese che intendono proporsi e operare sui mercati internazionali attraverso azioni di investimento sull’internazionalizzazione costituite, ad esempio, da partecipazione in forma collettiva a fiere internazionali, eventi espositivi, business convention, sia in modalità fisica che virtuale, organizzazione di incontri b2b tra aziende piemontesi e straniere in Italia e all’estero, missioni di incoming.

È possibile aderire anche a più PIF, qualora si possiedano i requisiti previsti.

Alle PMI ammesse ai PIF sarà concessa un’agevolazione consistente in una riduzione sui costi di partecipazione alle azioni di investimento che saranno proposte nell’ambito delle attività di ogni progetto. La riduzione sarà quantificata ex-ante per ogni singola azione a cui le PMI daranno specifica adesione.

Il valore massimo dell’agevolazione concedibile è quantificato in 20.000,00 euro ad impresa per ogni PIF a cui la stessa risulterà ammessa per l’annualità e comunque nei limiti di disponibilità de minimis dell’impresa.

I PIF sono rivolti alle piccole e medie imprese piemontesi attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese delle Camere di commercio.

Sono escluse le aziende agricole (Codice Ateco 01) e le imprese vitivinicole.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 21 maggio 2026 seguendo le modalità di invio della manifestazione di interesse disponibili sul sito della Regione Piemonte https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/progetti-integrati-di-filiera-pif-2026-2029-i-annualita

“Con quasi 11 miliardi di euro di export, Cuneo è una potenza economica che punta a crescere ancora, alzando l'asticella dell'innovazione sui mercati globali. I Progetti Integrati di Filiera (PIF) rappresentano un'opportunità straordinaria per proiettare le nostre eccellenze — dall'agroalimentare alla meccanica — sui mercati internazionali – dichiara il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Aderire significa entrare in un club esclusivo che garantisce accesso prioritario a fiere mondiali e workshop B2B con buyer selezionati. Credo sia necessario fare squadra per diversificare i mercati e consolidare la nostra leadership industriale e invito ogni impresa a sfruttare questa opportunità per far correre ancora più veloce il sistema Cuneo nel mondo.”





