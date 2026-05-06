"Snodi" porta a Guarene l'esperto Edmondo Bonelli: come lo sviluppo geologico di un territorio diventa cultura e narrazione

Domani alle 18 l'incontro con Edmondo Bonelli, naturalista e consulente in viticoltura, boschi, suolo e territorio

Prosegue il ciclo di incontri “Snodi culturali”, l’iniziativa che accompagna la fase conclusiva di Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, progetto sostenuto dal PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Guarene, Neviglie e Piea.

Il programma, composto da undici incontri gratuiti e aperti al pubblico tra il 16 aprile e il 26 maggio, è curato in collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese e propone momenti di confronto su cultura, territorio, comunità e buone pratiche.

Dopo quello in calendario ieri a Piea, il prossimo appuntamento si terrà giovedì 7 maggio alle ore 18 in Sala Ccnl a Guarene con Edmondo Bonelli, naturalista e consulente in viticoltura, boschi, suolo e territorio, che interverrà sul tema “È una terra che attende. Come lo sviluppo geologico di un territorio diventa cultura e narrazione”. L’incontro offrirà uno sguardo sul modo in cui la conformazione fisica e geologica di un luogo contribuisce a costruirne identità, immaginario e racconto, mostrando come il territorio non sia soltanto uno scenario, ma una matrice culturale viva. Tutti gli appuntamenti di Snodi culturali sono gratuiti, senza necessità di prenotazione, e aperti a tutti coloro che siano interessati ai temi della cultura, del territorio e dell’innovazione nei piccoli borghi.

TRE INCONTRI SUL TERZO SETTORE

In continuità con questi temi, mercoledì 6 maggio prende il via ad Albugnano (Asti) un nuovo ciclo di incontri dedicati al rafforzamento della collaborazione tra enti pubblici e terzo settore.

Organizzata da Fondazione Mos e sostenuta da Snodi, l’iniziativa si rivolge ad amministratori locali, operatori e attori dello sviluppo territoriale, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici, chiarire il quadro normativo e creare nuove opportunità di collaborazione. Il percorso prevede tre appuntamenti tematici, ospitati all’Enoteca Regionale di Albugnano (Via Roma 9), ciascuno articolato in due sessioni (15.00–16.30 e 16.45–18.15).

Il primo appuntamento, in calendario mercoledì 6 maggio, sarà dedicato a “Il Terzo Settore. Il futuro culturale”. Interverranno il notaio Gabriele Gili e il dottor Gian Carlo Aiassa, con un focus su costituzione, organizzazione e aspetti finanziari, contabili e fiscali degli enti. Modera l’avvocato Jacopo Gendre.

Il secondo incontro, previsto per lunedì 18 maggio, approfondirà il tema “Comuni e Terzo Settore. Un rapporto tutto da costruire”. I relatori Serena Dentico e Ilaria Annamaria Chesta analizzeranno il rapporto tra enti pubblici e Terzo Settore sotto il profilo istituzionale e amministrativo-contabile. Anche in questo caso la moderazione sarà affidata all’avvocato Jacopo Gendre.

Il terzo appuntamento, lunedì 8 giugno, sarà dedicato a “Bandi europei, nazionali e regionali. Un’occasione di sviluppo per i comuni”. Interverranno Fabio Di Salvadore, esperto di europrogettazione e finanza agevolata, e Nicola Peretti, procuratore della Corte dei Conti, con un approfondimento sulle opportunità di finanziamento e sui profili di responsabilità amministrativa nella gestione dei contributi pubblici.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di rafforzamento delle competenze territoriali e di promozione di modelli collaborativi innovativi tra pubblico e privato sociale, fondamentali per affrontare le sfide dello sviluppo locale. Per ulteriori informazioni: fondazionemos@gmail.com