Dalla Valle Maira a Palermo per la finale dei “Giochi matematici del Mediterraneo 2026”

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero e per gli studenti del territorio che si sono distinti ai “GMM – Giochi Matematici del Mediterraneo 2026”, concorso nazionale che promuove logica e problem solving.

A Palermo, nella finale nazionale tenutasi domenica 3 maggio, si è distinto Giulio Garino, già alunno della scuola primaria Allemandi e oggi studente della secondaria di Dronero, conquistando il secondo posto nazionale nella categoria S1 (classi prime secondaria).

Per la prima volta anche la scuola primaria di San Damiano Macra ha partecipato ai Giochi con lo studente Luca Einaudi, che racconta: “È stata una stupenda esperienza, che mai avrei pensato di vivere. Ringrazio l’insegnante di matematica Marisa Cucchietti, che mi ha sempre sostenuto e incoraggiato”.

Hanno inoltre raggiunto la finale nazionale Martina Belliardo, classe 3ª primaria di Villar San Costanzo e Jacopo Rinaudo, classe 4ª primaria di Roccabruna.

Complimenti agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti, alla dirigente scolastica Vilma M. Bertola dell’Istituto Comprensivo di Dronero per questo bellissimo traguardo, dal presidente dell’Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi e da tutti i suoi colleghi amministratori.

Tutti gli alunni che hanno partecipato alle selezioni hanno dimostrato un livello avanzato di competenze in matematica, ma anche serietà e determinazione. Potranno continuare a misurarsi con i “Giochi matematici” nei prossimi anni e, grazie alla caparbietà nel raggiungere gli obiettivi che si prefiggono, potranno sicuramente arrivare in alto. Si tratta di un libero concorso nazionale che promuove la logica ed il problem solving ed è rivolta agli studenti della primaria (terza, quarta e quinta) ed alle 3 classi della secondaria di primo grado.

Il concorso si articola per categorie in 4 fasi: qualificazione d'Istituto, finale di Istituto, finale regionale e finale nazionale.

L'avventura è iniziata a novembre con ottimi risultati per gli alunni della quinta (4 classificati nei primi 10); a seguire la seconda prova a novembre, che ha visto Luca Einaudi classificarsi primo alla Finale di Area (tenutasi a Saliceto) che gli è valsa la qualificazione alla Finale Nazionale di Palermo.

La dirigente scolastica Vilma M. Bertola si congratula con tutti gli alunni che hanno affrontato con serietà e impegno tutte le prove e con le loro famiglie e ringrazia gli insegnanti che promuovono l'organizzazione e la partecipazione al progetto “Giochi matematici” e ad altri innumerevoli progetti, che arricchiscono l'offerta formativa delle 13 scuole dell'istituto “G. Giolitti” di Dronero.