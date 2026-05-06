Cuneo, successo per il progetto “Io… non me la bevo!”

Mercoledì 6 maggio si è svolto, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo, un ciclo di lezioni particolari della durata di un’ora, che ha coinvolto un centinaio di studenti delle prime classi.

Il progetto al quale hanno aderito la preside prof. Milva Rinaudo e la dott.ssa Stefania Bosio, direttore della Motorizzazione Civile di Torino, che hanno contattato il prof. Enrico Garino, coordinatore della Commissione Educazione Stradale FMI, denominato “Io… non me la bevo!”, tende a sensibilizzare i giovani studenti, prossimi utenti della strada, sulle conseguenze relative all’utilizzo di alcool e droghe.

(Una ragazza affronta il percorso stradale indossando degli occhiali che annebbiano la vista)

Tre addetti alla sicurezza stradale della Federazione Motociclistica Italiana hanno tenuto delle lezioni di un’ora agli studenti dell’Istituto S. Grandis, cercando di diffondere tra i ragazzi la cultura della sicurezza stradale, la consapevolezza relativa ai rischi che si corrono sulle strade, proponendosi di contribuire, con i loro insegnamenti, alla riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali.

(Il tabellone sul quale venivano apposte le frasi scelte dagli studenti)

Ogni classe, suddivisa in tre gruppi, ha ascoltato attentamente le istruzioni relative all’utilizzo del materiale protettivo da indossare quando si è alla guida di un ciclomotore o di una moto, alle problematiche ed alle conseguenze della guida sotto effetti di alcool o droghe ed hanno inoltre potuto effettuare una prova pratica percorrendo un tappeto con sopra disegnato un percorso stradale, indossando un paio di occhiali che rendono la vista annebbiata come quando si è esagerato con l’impiego di sostanze che alterano l’equilibrio della persona.

Al termine delle spiegazioni ogni classe è stata riunita, chiedendo ad un rappresentante di ogni gruppetto di scrivere una frase relativa a quanto appreso sull’argomento trattato.