“Catena della Gentilezza” a Savigliano: alla Residenza Chianoc nonni e bimbi insieme per creare emozioni

Presso la Residenza Chianoc di Savigliano da qualche settimana, ha preso vita un percorso che ha come fulcro la Gentilezza.

Protagonisti di tale progetto sono gli anziani ospiti della Residenza e i bambini della scuola dell’infanzia Gullino.

Numerosi studi dimostrano che la gentilezza porta molteplici benefici. In generale, praticare o ricevere atti gentili fa si che aumenti la percezione di benessere personale e rende le persone più positive e ben disposte verso gli altri

A partire da tale presupposto, intento del progetto è creare una Catena della Gentilezza: piccoli gestii e parole gentili che legano e favoriscono l’interazione e lo scambio intergenerazionale.

Sono stati pertanto programmati presso il salone della Residenza una serie di incontri durante i quali nonni e bimbi hanno la possibilità di condividere, interagire e creare concretamente immagini, collage e frasi che riconducano alla gentilezza.

Ogni incontro si conclude con la realizzazione di una “catena della gentilezza”: catena costruita da anelli di cartoncino colorato su cui i nonni trascrivono le parole gentili che loro stessi e i bimbi hanno utilizzato durante la mattinata.

Generazioni di per sé così lontane anagraficamente ma al contempo empaticamente vicine che mediante piccoli gesti, sguardi e parole semplici sanno creare momenti unici e intrisi di emozioni.

Un sincero ringraziamento da parte della Direzione della Residenza va alle insegnanti e a tutti i bimbi della scuola dell’infanzia Gullino di Savigliano.