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Attualità | 07 maggio 2026, 11:16

Il Premio Amelia Earhart 2026 dei club Zonta della Granda a tre donne “che volano alto” nella leadership

Sono Lucia Fracassi Ad di eViso Spa, Stefania Canale General Manager Bmw mini, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo presidente della Fondazione Rebaudengo. La cerimona del riconoscimento istituito dai sodalizi Zonta Saluzzo, Cuneo e Alba Langhe Roero avrà luogo mercoledì 13 maggio a Saluzzo

Amelia Earhart - foto storica

Amelia Earhart - foto storica

L’edizione 2026 del premio Amelia Earhart dello Zonta International, organizzato quest’anno dal club Zonta Saluzzo nella serata interclub con i sodalizi di Cuneo e Alba Langhe e Roero, avrà luogo al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità a Saluzzo) mercoledì 13 maggio alle 19 e consegnerà il riconoscimento a tre donne che "volano alto" nella leadership, quest’anno l’ambito in cui sono state scelte le premiate.

La donna Amelia del club Saluzzo guidato da Alessandra Piano è Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eViso Spa, una carriera costruita all’incrocio tra innovazione tecnologica, imprenditorialità e management internazionale.

Il club Cuneo presieduto da Silvia Quaranta, premierà Stefania Canale, General Manager BMW MINI presso Gino Auto & Managing Director presso Aston Martin di Milano e Verona

 Il club di Alba, presieduto da Chiara Milanesio,darà il ricoscimento a  Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d'arte e mecenate italiana, fondatrice e presidente della Fondazione Rebaudengo.

Il premio che da 22 edizioni lega i tre club cuneesi è intitolato ad Amelia Earhart, icona di Zonta International, celeberrima aviatrice americana. Pilota, esploratrice, scrittrice, attivista per i diritti delle donna, la sua vita fu una combinazione straordinaria di coraggio, talento e desiderio di superare ogni limite e la sua persona si impose con forza nell’immaginario collettivo come simbolo di libertà e determinazione. 

Alla cerimonia del conferimento, aperta a tutti seguirà la conviviale.

VB

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