Il Premio Amelia Earhart 2026 dei club Zonta della Granda a tre donne “che volano alto” nella leadership

L’edizione 2026 del premio Amelia Earhart dello Zonta International, organizzato quest’anno dal club Zonta Saluzzo nella serata interclub con i sodalizi di Cuneo e Alba Langhe e Roero, avrà luogo al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità a Saluzzo) mercoledì 13 maggio alle 19 e consegnerà il riconoscimento a tre donne che "volano alto" nella leadership, quest’anno l’ambito in cui sono state scelte le premiate.

La donna Amelia del club Saluzzo guidato da Alessandra Piano è Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eViso Spa, una carriera costruita all’incrocio tra innovazione tecnologica, imprenditorialità e management internazionale.

Il club Cuneo presieduto da Silvia Quaranta, premierà Stefania Canale, General Manager BMW MINI presso Gino Auto & Managing Director presso Aston Martin di Milano e Verona

Il club di Alba, presieduto da Chiara Milanesio,darà il ricoscimento a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d'arte e mecenate italiana, fondatrice e presidente della Fondazione Rebaudengo.

Il premio che da 22 edizioni lega i tre club cuneesi è intitolato ad Amelia Earhart, icona di Zonta International, celeberrima aviatrice americana. Pilota, esploratrice, scrittrice, attivista per i diritti delle donna, la sua vita fu una combinazione straordinaria di coraggio, talento e desiderio di superare ogni limite e la sua persona si impose con forza nell’immaginario collettivo come simbolo di libertà e determinazione.

Alla cerimonia del conferimento, aperta a tutti seguirà la conviviale.