L’Asl Cn2 affida al dottor Giuseppe Naretto la direzione del Distretto 2 di Bra

L’Asl Cn2 comunica la nomina del dottor Giuseppe Naretto quale direttore della Struttura Complessa Distretto 2 di Bra, realtà di riferimento per una popolazione di oltre 66.000 abitanti sul territorio di Bra e dei comuni limitrofi (Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno).

Il Distretto è l’articolazione territoriale, operativa ed organizzativa dell’Asl Cn2. L’attività distrettuale è svolta nell’ambito degli indirizzi della direzione strategica dell’Asl ed è coerente con la programmazione regionale. Il Distretto è centro di riferimento sanitario per i bisogni della comunità e le azioni territoriali efficaci per rispondere a questa necessità. Esso organizza e assicura il governo della domanda tramite risposte assistenziali di base e specialistiche, gestione delle cure ambulatoriali e domiciliari, attivazione e gestione della Casa e Ospedale di Comunità, promozione delle cure primarie e coordinamento con i servizi sociali territoriali per una più appropriata risposta ai bisogni socio sanitari.

L’incarico affidato al nuovo direttore si inserisce nel percorso di sviluppo dell’Azienda Sanitaria orientato al potenziamento della rete territoriale e alla costruzione di modelli di assistenza sempre più integrati, capaci di rispondere in modo efficace e continuativo ai bisogni di salute della comunità.

Il dottor Naretto si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Torino, perfezionando successivamente la propria formazione con un master universitario di Alta Formazione in Cure Palliative presso l’Università di Bologna. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza in ambito di terapia intensiva, anche all’estero, e ha ricoperto ruoli di responsabilità nella gestione delle cure palliative, fino a dirigere la Struttura Complessa dedicata presso l’ASL Città di Torino. È stato, inoltre, Coordinatore del Gruppo Tecnico Regionale di Cure Palliative di Azienda Zero Piemonte.

Il suo percorso professionale si è distinto per una particolare attenzione alla relazione di cura, ai temi dell’etica e della comunicazione in medicina, di cui ha scritto sia in forma narrativa che scientifica. Un orientamento prezioso nella presa in carico dei pazienti fragili e per la costruzione di percorsi assistenziali territoriali efficaci.

“Accogliamo con grande soddisfazione il dottor Naretto alla guida del Distretto 2 di Bra” dichiara il direttore generale dell’Asl Cn2, dottoressa Paola Malvasio. “La sua esperienza professionale rappresenta un valore importante per rafforzare la medicina territoriale, che oggi è chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nella presa in carico continuativa delle persone e nell’integrazione tra servizi”.

“Assumere la guida del Distretto 2 di Bra rappresenta per me un incarico di grande responsabilità, che accetto con orgoglio” afferma il dottor Giuseppe Naretto. “Credo fortemente in una sanità territoriale capace di integrare competenze diverse e di mettere al centro la persona, accompagnandola lungo tutto il percorso di cura. Lavoreremo per rafforzare la prossimità dei servizi e la continuità dei percorsi assistenziali, valorizzando il dialogo tra ospedale e territorio, e la relazione con le istituzioni e la comunità”.

L’Asl Cn2 prosegue così il proprio impegno nel consolidamento della rete dei servizi territoriali, elemento chiave per garantire una sanità moderna, accessibile e sempre più vicina ai cittadini.