“Muri Dentro” porta al Sociale di Alba il dialogo tra studenti e disabilità sulle note dei Pink Floyd

Un muro che separa, ma anche un muro che può essere attraversato, smontato, rimesso in discussione. Parte da qui “Muri Dentro”, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale “Gli Instabili” dell’associazione La Carovana, in scena domenica 17 maggio alle ore 21 al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba.

Lo spettacolo, nato da un’idea della regista Stefania Borgogno, coinvolge sul palco gli attori della Carovana insieme agli studenti del laboratorio teatrale “Esordienti” del Liceo Classico “Govone” e del Liceo Artistico “Pinot Gallizio”, in un percorso che intreccia recitazione, musica e canto.

Il filo conduttore è dichiaratamente ispirato a “The Wall” dei Pink Floyd, album simbolo del disagio, dell’isolamento e delle barriere interiori. Da qui prende forma una narrazione costruita durante un intero anno di lavoro condiviso tra la compagnia e gli studenti.

Al centro dello spettacolo ci sono i “muri” ideologici e relazionali che spesso attraversano la società contemporanea: paure, pregiudizi, distanze tra mondi diversi solo in apparenza inconciliabili. La scena diventa così uno spazio di incontro, in cui i protagonisti provano metaforicamente a rimuovere “mattone dopo mattone” ciò che impedisce di guardare la realtà da prospettive differenti.

Uno dei temi più forti è proprio il rapporto tra disabilità e quotidianità, affrontato non in chiave teorica ma attraverso esperienze condivise, relazioni e vissuti concreti. Lo spettacolo prova così a ribaltare il punto di vista, mettendo al centro ciò che accomuna le persone più di quanto le separi.

La replica per le scuole è in programma lunedì 18 maggio alle ore 10, sempre al Teatro Sociale, con ingresso libero.

Per l’associazione La Carovana sarà un fine settimana particolarmente intenso. Sabato 16 maggio è prevista la gita sociale all’Acquario di Genova, mentre domenica mattina la realtà albese parteciperà, insieme al Cottolengo di Alba, alla giornata diocesana dell’inclusività promossa dalla Pastorale diocesana presso la comunità di Santa Margherita.