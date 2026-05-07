Un bus-teatro nelle aziende del Cuneese: al via “Air – alziamoci insieme, rialziamoci”

Prende il via nel mese di maggio l’iniziativa “AIR – Alziamoci insieme, rialziamoci”, un percorso territoriale di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere, promosso nell’ambito di Wellgranda – Reti di Welfare, iniziativa sostenuta dalla Fondazione CRC nell’ambito dell’azione “Welfare sanitario e nuove reti di supporto”.

L’iniziativa vede come capofila il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, in qualità di ente gestore del Centro Antiviolenza n. 10/A, ed è realizzato in collaborazione con Città di Bra - Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, il Centro Antiviolenza 21/A di Bra-Alba e Confindustria Cuneo, insieme a associazioni del terzo settore e una rete di soggetti istituzionali del territorio. Il coordinamento delle attività è affidato a Sciara Progetti APS – ETS, realtà attiva a livello nazionale nel campo del teatro sociale e della formazione.

“Con questa iniziativa vogliamo portare il tema della violenza e della parità di genere anche nei luoghi del quotidiano, come il lavoro, creando occasioni di confronto e consapevolezza condivisa,” commenta Giulia Manassero del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese. “Il coinvolgimento delle aziende e della comunità rappresenta un elemento fondamentale per costruire percorsi efficaci e duraturi sul territorio.”

L’azione si rivolge in particolare a persone in età lavorativa, ma coinvolge l’intera comunità provinciale attraverso attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere. Le iniziative sono realizzate grazie alla collaborazione tra enti pubblici, associazioni del terzo settore, associazioni di categoria e realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire un’azione condivisa e diffusa.

Il percorso si sviluppa come un programma integrato di formazione, partecipazione civica e teatro sociale, offrendo un’esperienza itinerante che parte dalle aziende e dagli enti locali per poi aprirsi alla cittadinanza. Un approccio partecipativo e non convenzionale che utilizza il linguaggio esperienziale e teatrale come strumento di coinvolgimento, formazione e sensibilizzazione.

L’iniziativa è stato pensata per raggiungere in modo capillare il territorio, favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini e valorizzare momenti pubblici di restituzione capaci di dare continuità al percorso formativo.



Un tour nelle aziende del territorio

Cuore dell’iniziativa è il tour “Questo non è un autobus”, un’esperienza itinerante che, dall’11 al 14 maggio, porterà momenti formativi e di confronto direttamente nei luoghi di lavoro, coinvolgendo aziende della provincia di Cuneo.

Le aziende partecipanti sono state coinvolte grazie alla collaborazione con Confindustria Cuneo, che ha contribuito all’attivazione del percorso e al raccordo con il tessuto produttivo locale.

Le prime tappe confermate:

11 maggio – ROLFO, Bra

12 maggio – VALEO, Mondovì

14 maggio – SEDAMYL, Saluzzo

Protagonista del tour sarà un bus teatrale a due piani, trasformato in uno spazio culturale viaggiante e luogo di ascolto, capace di accogliere gruppi ristretti per esperienze immersive di formazione e confronto. Le attività, condotte dai formatori di Sciara Progetti, si basano su metodologie esperienziali e strumenti di educazione non formale e si rivolgono ai lavoratori delle aziende aderenti al progetto. I laboratori saranno dedicati al tema della parità di genere, con l’obiettivo di accrescere la sensibilità sul tema, promuovere relazioni rispettose e contribuire alla costruzione di ambienti di lavoro più inclusivi, contrastando ogni forma di discriminazione.

Gli obiettivi dell’iniziativa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa della parità di genere e del contrasto alla violenza, attraverso percorsi attivi e partecipativi.

In particolare, l’iniziativa intende:

rafforzare la consapevolezza sui temi della violenza e delle discriminazioni di genere;

offrire strumenti di riflessione e gestione delle relazioni, nei contesti personali e professionali;

favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini;

utilizzare il linguaggio teatrale come leva educativa e trasformativa;

costruire un percorso itinerante capace di coinvolgere in modo diretto le comunità locali.

Il teatro come strumento di sensibilizzazione

Il percorso proseguirà nel mese di giugno con due eventi pubblici aperti alla cittadinanza:

10 giugno – Cuneo, Teatro Toselli (ore 21:00)

11 giugno – Bra, Teatro Politeama (ore 21:00)

In scena lo spettacolo “Malanova”, monologo di Ture Magro tratto dalla vera storia di Annamaria Scarfò, simbolo di resistenza e rinascita. Uno spettacolo di teatro civile che affronta il tema della violenza di genere con profondità emotiva e forte impatto narrativo.

Gli appuntamenti rappresentano il momento conclusivo di restituzione del percorso e saranno accompagnati da un confronto con il pubblico, coinvolgendo aziende, operatori e cittadini in un dialogo aperto tra mondo del lavoro e comunità.

Un’iniziativa di rete per il territorio

“AIR – Alziamoci insieme, rialziamoci” si configura come un’azione integrata che unisce formazione, partecipazione civica e teatro sociale, con l’obiettivo di costruire una maggiore consapevolezza diffusa sul tema della violenza di genere.

Attraverso il coinvolgimento diretto delle aziende e la restituzione pubblica alla cittadinanza, l’iniziativa intende contribuire a dare continuità e valore al percorso formativo, promuovendo una cultura condivisa della responsabilità.

Informazioni

Gli eventi teatrali sono a partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite. Apertura prenotazioni il giorno 11 maggio 2026.

Per informazioni sugli eventi teatrali: Uffici Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese tel. 0171 334182; tel. 0171 334158 (dalle ore 8.30 alle ore 14.00).

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Il progetto è realizzato nell’ambito di Wellgranda – Reti di Welfare, con il sostegno della Fondazione CRC.