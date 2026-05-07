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Eventi | 07 maggio 2026, 07:19

“Binari imprevedibili” a Busca: storie di treni, territorio e incontri lungo la linea Savigliano–Saluzzo-Cuneo

Alle 20.45 allo Spazio Incontri di Porta Santa Maria, presentazione del libro di Paolo Calvino e avvio del progetto “Un treno di storie”, dedicato alla valorizzazione del rilancio della linea ferroviaria tra le città del Cuneese

“Binari imprevedibili” a Busca: storie di treni, territorio e incontri lungo la linea Savigliano–Saluzzo-Cuneo

Oggi, giovedì 7 maggio alle ore 20.45, presso lo Spazio Incontri di Porta Santa Maria, si terrà la presentazione del libro “Binari imprevedibili” di Paolo Calvino, pubblicato da Fusta Editore, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Busca. 

L’antologia raccoglie quattordici racconti che celebrano il treno, il territorio e le vicende che si intrecciano lungo la linea tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo: un collegamento ritrovato che diventa simbolo di connessione e futuro. 

Durante la serata, insieme al curatore, interverranno gli autori Marco Craveri e Cinzia Dutto. 

Il volume inaugura inoltre il progetto “Un treno di storie”, un ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio e della nuova linea ferroviaria, come riconoscimento a quanti hanno creduto nel rilancio del collegamento tra Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo, a partire da Arenaways e dai Comuni coinvolti. 

Un’occasione per scoprire racconti ambientati sul “nostro” treno ritrovato: non solo mezzo di trasporto, ma luogo di incontri, partenze, ritorni e, naturalmente, imprevedibilità.

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