Cuneo, Cgil in piazza contro la riforma degli istituti tecnici: "Trasforma la scuola in addestramento professionale" [VIDEO]

Mattinata di protesta e di sciopero a Cuneo, in piazza Galimberti, dove sventolano le bandiere della FLC Cgil.

E' il mondo della scuola a manifestare: docenti e personale ATA protestano contro la riforma degli Istituti tecnici, che ridisegna assetto, indirizzi, quadri orari e risultati di apprendimento a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026-2027.

La riforma, secondo la CGIL, impoverisce la scuola come istituzione che deve promuovere la cultura, privilegiando invece quello l'addestramento professionale.

Vengono infatti ridotte le ore di Geografia, Italiano e Seconda lingua straniera; si accorpano in un'unica materia (Scienze sperimentali) le discipline Stem (fisica, scienze, chimica, scienza della terra) e si impoverisce la didattica.

Queste le parole della segretaria provinciale FLC Cgil Marisa De Simone