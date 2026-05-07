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Scuole e corsi | 07 maggio 2026, 11:07

Cuneo, Cgil in piazza contro la riforma degli istituti tecnici: "Trasforma la scuola in addestramento professionale" [VIDEO]

Così la segretaria generale Marisa De Simone, stamattina in piazza Galimberti tra i docenti e il personale ATA

Mattinata di protesta e di sciopero a Cuneo, in piazza Galimberti, dove sventolano le bandiere della FLC Cgil. 

E' il mondo della scuola a manifestare: docenti e personale ATA protestano contro la riforma degli Istituti tecnici, che ridisegna assetto, indirizzi, quadri orari e risultati di apprendimento a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026-2027

La riforma, secondo la CGIL, impoverisce la scuola come istituzione che deve promuovere la cultura, privilegiando invece quello l'addestramento professionale.

Vengono infatti ridotte le ore di Geografia, Italiano e Seconda lingua straniera; si accorpano in un'unica materia (Scienze sperimentali) le discipline Stem (fisica, scienze, chimica, scienza della terra) e si impoverisce la didattica.

Queste le parole della segretaria provinciale FLC Cgil Marisa De Simone

Barbara Simonelli

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