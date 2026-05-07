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Scuole e corsi | 07 maggio 2026, 15:35

Diano d’Alba in gara per il futuro sostenibile: gli studenti alla sfida degli Anter Green Awards

I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado realizzano un video sulle energie rinnovabili e invitano tutti a votarli entro il 14 maggio per vincere premi dedicati alla scuola

Diano d’Alba in gara per il futuro sostenibile: gli studenti alla sfida degli Anter Green Awards

Anche gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di Diana D’Alba sono tra i protagonisti dell’edizione 2026 degli Anter Green Awards - XII edizione, il contest nazionale promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, che coinvolge 68 scuole, 355 classi e quasi 6.500 studenti in tutta Italia.

Il progetto educativo “Il Sole in Classe” ha portato nelle aule italiane il tema delle energie rinnovabili, culminando nella realizzazione di un video creativo di un minuto, prodotto dagli studenti con l’aiuto di docenti e ambasciatori ANTER.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza delle energie rinnovabili e di stili di vita sostenibili.

Fino al 14 maggio, tutti possono votare il video della scuola della nostra città tramite il seguente link: CLICCA QUI

I primi 10 classificati riceveranno un premio fino a 3.000 € da destinare all' acquisto di materiale scolastico grazie a NWG Energia.

Inoltre, una giuria incaricata da ANTER assegnerà 3 premi della critica dal valore di 1.500 € grazie a NWG Italia.

I vincitori saranno proclamati a fine maggio e a giugno a Roma si terrà la cerimonia di premiazione istituzionale.

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