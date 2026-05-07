Statale 28, al via i lavori sul viadotto Uveghi. In arrivo il sistema ITS anti-tir per segnalare i mezzi fuori sagoma

Buone (e cattive) notizie per la viabilità tra il Cuneese e la Liguria lungo la statale 28 del Colle di Nava.

Anas ha annunciato l’avvio degli interventi sul viadotto Uveghi, nel territorio comunale di Pieve di Teco, in territorio ligure, opera strategica per i collegamenti tra la valle Arroscia e la provincia di Cuneo.

Il punto sui cantieri è stato fatto ieri (mercoledì 6 maggio) in Prefettura a Imperia, nel corso di un incontro con Anas e Forze dell’Ordine dedicato alla situazione della viabilità sulla statale 28 nei comuni di Pornassio e Pieve di Teco, arteria molto utilizzata anche dagli autotrasportatori piemontesi.

Situazione non gradita dal sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, che il 6 giugno del 2025 emise un'ordinanza nella quale vietava il passaggio dei camion sul territorio comunale. Ordinanza che entrò in vigore il giorno 16 per essere revocata 10 giorni dopo, il 26 giugno 2025, in seguito all'intervento del Prefetto di Imperia e di Anas.

I lavori sul viadotto riguarderanno il rinforzo strutturale delle travi ammalorate con l’obiettivo di ripristinare adeguati livelli di sicurezza e consentire nuovamente il transito ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, limitazione che negli ultimi mesi ha creato disagi ai collegamenti commerciali tra il basso Piemonte e la costa ligure.

Secondo il cronoprogramma di Anas, la prima fase degli interventi dovrebbe concludersi entro luglio. Seguirà poi una seconda fase per il ripristino delle restanti travi, senza ulteriori limitazioni al traffico pesante. L’investimento complessivo previsto è di circa 7 milioni di euro.

Parallelamente sono in corso anche due interventi di consolidamento nel territorio comunale di Pornassio, dove fenomeni di dissesto idrogeologico hanno compromesso parte della carreggiata. I lavori prevedono opere di sostegno sul lato valle mediante cordoli fondati su micropali, il rifacimento della pavimentazione e nuove barriere di sicurezza. Sul lato monte sarà invece realizzato un sistema per la regimazione delle acque. Per questi interventi Anas investirà circa 4 milioni di euro, con una durata stimata di sei mesi.

Novità in arrivo anche sul fronte dei controlli ai mezzi pesanti. Per evitare che la statale 28 venga utilizzata impropriamente come alternativa all’autostrada da camion non autorizzati, Anas introdurrà un sistema ITS (Intelligent Transport Systems) basato su tecnologia predittiva.

Il sistema prevede stazioni di rilevamento nelle località di Acquetico e Case di Nava, in grado di segnalare alle Forze dell’Ordine il passaggio di mezzi fuori sagoma o non autorizzati. Attraverso pannelli a messaggio variabile, i conducenti verranno indirizzati verso aree sicure per l’inversione di marcia o su percorsi alternativi.

L’installazione dei dispositivi sarà completata entro la fine di agosto. Per il nuovo sistema tecnologico Anas investirà circa 575 mila euro.