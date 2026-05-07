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Viabilità | 07 maggio 2026, 14:23

Valdieri riapre la strada per il Pian del Re e la zona Valletta

Revocata l’ordinanza invernale: il tratto stradale torna percorribile dalle 18 di oggi, giovedì 7 maggio

Valdieri riapre la strada per il Pian del Re e la zona Valletta

A Valdieri, dalle 18 di oggi, giovedì 7 maggio, riapre la strada comunale che da regione terme di Valdieri conduce al pian del Re e zona Valletta

Con una nuova ordinanza si revoca la precedente che impediva la percorribilità e la circolazione su quel tratto, una misura entrata in vigore e valida per il periodo invernale per ragioni di sicurezza e praticabilità.

A seguito di un sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio di Polizia Municipale sono state verificate le attuali condizioni di accessibilità rilevando come non vi sussistano più le necessità di chiusura al transito.

Redazione

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