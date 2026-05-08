Polizia Locale Stradale: bando di concorso per tre istruttori a tempo indeterminato

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di istruttore di Polizia Locale Stradale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Supporto al territorio – Nucleo stradale della Polizia Locale.

I tre posti messi a concorso sono riservati in via prioritaria ai soggetti iscritti negli elenchi delle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, come, a titolo esemplificativo, orfani e coniugi superstiti di persone decedute per causa di lavoro, di guerra o di servizio e categorie assimilate. In considerazione delle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire, non sono invece ammessi alla partecipazione al concorso i soggetti che si trovano nelle condizioni di disabilità previste dall’articolo 1 della stessa legge, quali, sempre a titolo esemplificativo, invalidi civili con percentuale superiore al 45%, invalidi del lavoro con invalidità oltre il 33%, persone non vedenti o sordomute, invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio. Tale esclusione è prevista dall’articolo 3, comma 4, della legge 68/1999, in relazione alle funzioni operative, l’utilizzo di specifiche attrezzature e le attività di polizia stradale e di pubblica sicurezza richiedono piena idoneità allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo.

Le figure selezionate saranno assegnate all’Ufficio Polizia Locale e, in particolare, al Nucleo stradale, svolgendo mansioni proprie del profilo professionale oggetto del bando, con utilizzo di arma, dispositivi di protezione individuale e attrezzature in dotazione, come telelaser, autovelox, palmari, etilometri e defibrillatore, previa specifica formazione. Gli operatori potranno essere impiegati in attività di polizia stradale, istituzionali e di rappresentanza, in base alle necessità dell’Ente, assumendo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e svolgendo funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

È previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa in turnazione, anche nei giorni festivi, con orari antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente notturni, in relazione alle esigenze del Comando. Il profilo professionale richiede adeguate capacità organizzative, autonomia operativa, capacità di problem solving e buone competenze relazionali, fondamentali per il lavoro in squadra e il rapporto con l’utenza.

Tra i requisiti richiesti figurano il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale valido per l’accesso ai corsi universitari, la patente di guida di categoria B in corso di validità, la conoscenza e l’uso delle principali applicazioni informatiche e una conoscenza di base della lingua inglese.

Il concorso si inserisce nel percorso di costituzione del Nucleo stradale della Polizia Locale provinciale, rafforzando il presidio sulla rete viaria di competenza.