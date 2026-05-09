La Granda in marcia: migliaia di penne nere cuneesi all'Adunata di Genova

Genova vive oggi, sabato 9 maggio, la seconda giornata della 97esima Adunata nazionale degli Alpini, dopo l’apertura ufficiale di venerdì con l’alzabandiera, le cerimonie istituzionali e la sfilata dei vessilli fino a piazza De Ferrari.

Una giornata ancora ricca di appuntamenti, tra incontri ufficiali, momenti religiosi, concerti, eventi diffusi e nuove modifiche alla viabilità in vista della grande sfilata conclusiva di domani, domenica 10 maggio.

La giornata di oggi è però anche quella in cui Genova comincia a prepararsi alla grande sfilata di domenica.

Dalla provincia sono oltre 5.000 partecipanti, tra alpini in congedo, soci ANA e simpatizzanti. La sezione ANA di Cuneo è storicamente tra le più numerose, attive e radicate del panorama nazionale. Con centinaia di iniziative ogni anno, dal volontariato alla protezione civile, rappresenta l’esempio concreto di cosa significhi essere alpino anche dopo il congedo.

Ogni gruppo sfilerà con i suoi gagliardetti e il proprio stile, portando a Genova non solo bandiere, ma una lunga storia di servizio, memoria e amicizia.

Per gli Alpini della Granda, l’adunata non è solo una festa. È un momento per ritrovarsi, ricordare chi non c’è più, rinnovare l’impegno verso la comunità e tramandare i valori alpini alle nuove generazioni. Il calore e la forza del Cuneese si faranno sentire anche quest’anno, portando a Genova il cuore grande della montagna piemontese.

Targatocn e Lavocedialba vogliono festeggiare con le penne nere questo evento. Alpini della Granda! Mandateci le vostre foto della 97ª Adunata Nazionale all'indirizzo mail direttore@targatocn.it. Gli scatti più belli saranno pubblicati sul nostro giornale

Gruppo di Corneliano - Piobesi, Cherasco, Baldissero e Sommariva Perno

Gli alpini e rappresentanti del salottino BB