Verzuolo, nuovo direttivo per l’associazione Segnal’Etica

A seguito delle dimissioni del presidente Giacomo Mana e del precedente direttivo dell’associazione Segnal’Etica, nella riunione del 24 aprile, è stato eletto un nuovo direttivo.

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2003, l’associazione giovanile è attiva sul territorio di Verzuolo e dei paesi limitrofi per promuovere il tema della sicurezza stradale ed è responsabile da anni dell’organizzazione dell’evento Life 2.0.

Il nuovo gruppo giovani che ha raccolto l’eredità dell’associazione lavora in collaborazione con i suoi membri storici, incontrandosi regolarmente presso lo Spazio Giovani comunale e la sede operativa.

Il Life 2.026, che si terrà a Verzuolo nelle giornate del 29,30 e 31 maggio, rappresenta il primo grande progetto realizzato dal nuovo direttivo che intende proseguire il proprio impegno con ulteriori iniziative.

Lo staff di vertice dell’associazione, costituito per intero da giovani verzuolesi, è guidato dalla presidente Marta Brambilla (23 anni) ed è composto da Giacomo Barile (21 anni), Sara Dedja (21 anni), Francesco Di Vita (20 anni), Chiara Momberto (23 anni), Beatrice Rinaudo (23 anni) e Nicolò Testa (24 anni).