Made In Italy: Confapi Cuneo celebra le sue Eccellenze nel cuore delle Langhe [FOTO e VIDEO]

Nelle sale barocche del Castello che domina le Langhe, dove la storia incontra la bellezza e la bellezza diventa identità, Confapi Cuneo ha celebrato ieri la III Giornata Nazionale del Made in Italy con un evento che ha riunito istituzioni, imprese, scuole e rappresentanti del mondo produttivo.

Un appuntamento, realizzato con i patrocini di ministero delle Imprese economico, Camera di Commercio di Cuneo, Regione Piemonte, Banca d’Alba ed Enoteca Vignaioli che, per il secondo anno consecutivo, ha trasformato Guarene in un crocevia di relazioni, idee e visioni.

“Il Made in Italy non è un semplice marchio: è la nostra storia, il nostro lavoro, la nostra identità” ha detto il presidente Massimo Marengo, aprendo i lavori davanti a una platea gremita. “È talento, creatività, industria, tradizione e innovazione. E soprattutto è merito degli imprenditori e delle imprenditrici che ogni giorno tengono viva l’economia della nostra provincia”.

Le istituzioni

All’evento erano presenti il senatore Giorgio Maria Bergesio, l’assessore regionale Marco Gallo, il sindaco di Guarene Simone Manzone, l’assessore del Comune di Alba Davide Tibaldi, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Marco Piras accompagnato dal comandante della Compagnia di Alba capitano Giuseppe Santoro, i rappresentanti della Casa del Made in Italy di Torino e della Camera di Commercio di Cuneo, Raffaella Marchetti e Davide Viglino.

“Qui si vede l’Italia che funziona” ha dichiarato il senatore Bergesio. “Imprese che crescono, innovano, che formano giovani e che non hanno paura di competere nel mondo. Confapi sta facendo un lavoro straordinario nel tenere insieme territorio, istituzioni e sistema produttivo”.

Le dichiarazioni (GUARDA IL VIDEO)

Il networking come motore di sviluppo

L’evento, patrocinato dal Ministero del Made in Italy, dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio, è stato pensato come un grande momento di networking. Partner dell’iniziativa la Banca d’Alba e l’Enoteca Vignaioli con Raffaella Marchetti e Davide Viglino che hanno portato numerose cantine a fare conoscere e degustare le loro eccellenze del panorama enologico italiano. Durante la serata Radio Alba è andata in onda in diretta dal castello intervistando i presenti.

“Individuare i sempre nuovi servizi che possono essere utili alle industrie per crescere ed esportare i loro prodotti, ma non solo. Mettere in relazione tra loro imprese, scuole, università e istituzioni è la nostra missione” ha spiegato Chiara Carlini, direttrice di Confapi Cuneo. “Oggi più che mai servono ponti, non muri. E Confapi vuole essere quel ponte. Un’associazione di categoria promossa e sostenuta da imprenditori che sono un orgoglio del territorio e che con passione e determinazione si mettono a disposizione della comunità imprenditoriale per sostenere il tessuto produttivo e il territorio nel quale operano”.

Presenti anche alcuni dei vertici di Confapi nazionale: il presidente onorario Filiberto Martinetto, il vicepresidente Corrado Alberto, i presidenti territoriali e di categoria, dal tessile alla chimica, dall’informatica ai servizi.

Premio “Eccellenza Italiana nel Mondo” all’ingegnere Sergio Angelino

Il primo riconoscimento è andato a Sergio Angelino, ingegnere, inventore, imprenditore. Un uomo che ha trasformato la prototipazione industriale in un’arte e l’arte in un mestiere. Nel 2008 fonda AA Modelleria, scegliendo di non delocalizzare ma di investire in tecnologie d’avanguardia e in giovani da formare internamente. Oggi la sua azienda è un riferimento per l’automotive, l’aerospazio e il motorsport.

Poi arriva la svolta artistica: l’incontro con Gae Aulenti e la realizzazione dell’iconico 'Ago, filo e nodo' di piazzale Cadorna a Milano. Nasce così Angelino Artworks, la bottega contemporanea che porta la precisione meccanica al servizio dell’arte, collaborando con musei, designer e brand internazionali. “Angelino è l’esempio perfetto di come il Made in Italy sappia unire ingegno, creatività e cuore” ha detto il presidente Marengo premiando l’imprenditore insieme al vicepresidente Magno Garro. “Un inventore diventato imprenditore, un imprenditore diventato maestro d’arte”.

Premio “Leadership Femminile”: a Sonia Silvestro

Il secondo premio, consegnato dalla presidente di Confapid Cuneo, Cristina Monte, è andato a Sonia Silvestro, anima organizzativa e strategica di Peraria, l’azienda di Villafalletto che nel 2026 festeggia 30 anni di attività.

Fondata proprio 30 anni fa da Livio Cismondi, inventore talentuoso che ha appreso il sapere dal padre Severino Cismondi, Peraria è passata dai gonfiabili pubblicitari agli allestimenti fieristici, dai grandi volumi sospesi alla carpenteria metallica, fino ai campi da padel di ultima generazione in tutto il mondo. Livio ha la rara capacità di immaginare soluzioni semplici a problemi complessi, anche inventando attrezzi e lavorazioni originali.

“E Sonia ha saputo contribuire portando metodo, visione e una leadership moderna e inclusiva” ha sottolineato Cristina Monte premiandola. “Ha trasformato Peraria in un punto di riferimento nazionale, capace di accompagnare i clienti nelle più importanti fiere internazionali”. L’assessore Marco Gallo ha aggiunto: “Premiare Sonia Silvestro significa premiare la migliore Italia possibile: quella che cresce, che innova, che non ha paura di guardare lontano”.

Insieme a Sonia Silvestri premiato anche Livio Cismondi fondatore e creativo inventore di Peraria. Sono una grande realtà che porta nel mondo le aziende che si affidano alla loro professionalità.

Scuole e università. Senza giovani non c’è futuro.

Sul palco anche i rappresentanti del mondo della formazione: Ivan Re, preside dell’ITIS di Cuneo, che ha attivato il Liceo del Made in Italy da settembre 2026; Claudio Cavallotto, vicepreside dell’ITIS di Fossano; Emanuela Ovcin, responsabile job placement dell’Università di Torino; insieme al nuovo responsabile della formazione e delle questioni sindacali Michele Fassoni. “Senza giovani preparati non c’è futuro per le nostre imprese” ha ribadito Marengo. “Confapi Cuneo vuole essere il ponte tra scuola e lavoro”.

Un’Italia che non si arrende

Nel salone d’onore del castello settecentesco, una piccola esposizione esponeva alcuni prodotti delle aziende associate: prototipi, opere d’arte, strutture metalliche, soluzioni espositive, abbigliamento ed enogastronomia.

Un mosaico di ciò che la provincia di Cuneo sa fare: creare, innovare, costruire futuro. “Oggi celebriamo voi, imprenditori e imprenditrici” ha aggiunto il senatore Bergesio. “Grazie per rappresentare la migliore Italia possibile”.

E mentre il sole scendeva sulle colline, il Castello di Guarene ricordava a tutti che il Made in Italy non è solo un’eccellenza in termini di prodotti: è un destino.