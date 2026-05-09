Auto d'epoca in piazza Maggiore: a Mondovì ritorna la “Monregale Classic”

Domenica 24 maggio torna a Mondovì Piazza la Monregale Classic, raduno di auto d’epoca e youngtimer che giunge quest’anno alla nona edizione. La manifestazione, organizzata e da un gruppo di amici appassionati e dall’associazione “La Funicolare”, prevede come sempre il ritrovo statico in Piazza Maggiore per poi proseguire con la tappa al Santuario di Vicoforte ed infine terminare, dopo un percorso panoramico, con il pranzo a Rocca Cigliè.



«Il primo doveroso ringraziamento va rivolto a Francesco Coccalotto, Alessandro Oliveto, Luca Sarotto e agli amici della Monregale Classic che, da nove anni, organizzano questo raduno – commenta Mattia Germone, presidente dell’associazione “La Funicolare” –: un’ottima occasione per promuovere il nostro territorio e per farlo conoscere, non solo ai partecipanti ma anche agli appassionati di questo settore che negli anni hanno visitato diverse vallate del monregalese. Sono certo che anche attraverso questo tipo di eventi si crei la possibilità di trasmettere la grande forza delle nostre attività commerciali e dei nostri pubblici esercizi. Per questo la nostra associazione, che da sempre crede nella sinergia con il territorio, è partner dell’iniziativa. Il secondo ringraziamento va a tutti coloro che con la propria auto partecipano all’evento mettendo a disposizione il proprio gioiello e dando così l’opportunità al pubblico di conoscerne la storia. Buona Monregale Classic 2026».



Per informazioni e prenotazioni fino ad esaurimento posti contattare il 393.3302747 entro il 17 maggio.