La Granda in marcia: migliaia di penne nere cuneesi sfilano all'Adunata di Genova

Genova vive oggi la giornata clou della 97esima Adunata nazionale degli Alpini. Dalla provincia sono oltre 5.000 i partecipanti, tra alpini in congedo, soci ANA e simpatizzanti. La sezione ANA di Cuneo è storicamente tra le più numerose, attive e radicate del panorama nazionale. Con centinaia di iniziative ogni anno, dal volontariato alla protezione civile, rappresenta l’esempio concreto di cosa significhi essere alpino anche dopo il congedo.

Ogni gruppo sfila con i suoi gagliardetti e il proprio stile, portando a Genova non solo bandiere, ma una lunga storia di servizio, memoria e amicizia.

Per gli Alpini della Granda, l’adunata non è solo una festa. È un momento per ritrovarsi, ricordare chi non c’è più, rinnovare l’impegno verso la comunità e tramandare i valori alpini alle nuove generazioni. Il calore e la forza del Cuneese si faranno sentire anche quest’anno, portando a Genova il cuore grande della montagna piemontese.

Ed allora ecco le penne nere arrivate da Borgo San Dalmazzo piuttosto che quelle arrivate da Cuneo o da altre cittadine della Provincia Granda. Ogni gruppo ha una storia da raccontare, sono amici che hanno da condividere molto più che una domenica insieme.

[Alcuni sindaci del Cuneese a Genova con gli Alpini]

Targatocn e Lavocedialba vogliono festeggiare con le penne nere questo evento. Alpini della Granda! Mandateci le vostre foto della 97ª Adunata Nazionale all'indirizzo mail direttore@targatocn.it. Gli scatti più belli saranno pubblicati sul nostro giornale