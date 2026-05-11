A Dogliani aperta sabato l’area cani di via Colombo: nuove regole per l’utilizzo dello spazio

A Dogliani è stata aperta sabato la nuova area di sgambamento cani di via Colombo, uno spazio attrezzato e recintato pensato per consentire agli animali di muoversi liberamente in sicurezza, ma dentro un quadro di regole precise.

Il Comune ha infatti approvato il regolamento per l’accesso e l’utilizzo dell’area, con l’obiettivo di garantire una fruizione ordinata, sicura e rispettosa per cani, accompagnatori e cittadini.

L’area è dotata di fontanella, cestini e panchine e potrà essere utilizzata gratuitamente da chi possiede uno o più cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina. I proprietari e gli accompagnatori restano sempre responsabili del controllo dell’animale e di eventuali danni a persone, cose o altri animali.

Tra le regole principali figura il limite di accesso contemporaneo: potranno entrare al massimo tre cani alla volta. Se all’esterno ci sono altri utenti in attesa, la permanenza non dovrà superare i 30 minuti.

I cani potranno essere lasciati liberi solo all’interno dell’area dedicata e sempre sotto la vigilanza dell’accompagnatore, che dovrà avere con sé guinzaglio e museruola da utilizzare in caso di necessità. L’accesso è consentito solo ad animali vaccinati, microchippati e iscritti all’anagrafe canina.

Il regolamento vieta l’ingresso a cani malati, con patologie contagiose, già segnalati per aggressioni o femmine in calore. Vietati anche cibo, giochi come palline e frisbee, attività di addestramento non autorizzate, rifiuti e comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

Resta obbligatoria la raccolta immediata delle deiezioni, con utilizzo degli appositi sacchetti e cestini. I proprietari dovranno inoltre ricoprire eventuali buche scavate dai cani.

Per chi non rispetta le disposizioni sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Nei casi di immediato pericolo potrà essere disposto anche l’allontanamento del cane dall’area.

Accanto al regolamento, il Comune ha predisposto un vademecum illustrato (sotto in allegato) con le principali regole di comportamento, pensato per rendere più semplice e chiaro l’utilizzo dello spazio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: https://comune.dogliani.cn.it/amministrazione/documenti-e-dati/regolamenti/regolamento-area-cani-2/