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Attualità | 11 maggio 2026, 17:28

Da carabiniere semplice a Maggiore: l’Arma di Cuneo saluta Marco Dainese

Dopo 43 anni, ha concluso la sua carriera al Comando provinciale cuneese nel Reparto Operativo come Comandante del Nucleo Investigativo

Da carabiniere semplice a Maggiore: l’Arma di Cuneo saluta Marco Dainese

Da Carabiniere a Maggiore, dopo quasi 43 anni in uniforme si conclude il servizio attivo di Marco Dainese

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1984 a soli 18 anni, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, la Scuola Sottufficiali e la Scuola Ufficiali, aver ricoperto incarichi di comando in Liguria, Lombardia e Piemonte ed aver partecipato alla missione internazionale ONU a Sarajevo nel Reggimento MSU ora, a 60 anni da poco compiuti e la promozione a Maggiore, transita nella riserva.

Una vita spesa sempre in prima linea, sulla strada ed in realtà complesse, con umanità e vicinanza alla cittadinanza, come riconosciutogli dal Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Gen. Div. Andrea Paterna e dal Comandante Provinciale di Cuneo, Col. Marco Piras, in occasione dei saluti ufficiali.

Negli ultimi due anni ha prestato servizio presso il Reparto Operativo di Cuneo, quale Comandante del Nucleo Investigativo, dove ancora una volta, fino alla fine, ha svolto le proprie funzioni con professionalità, sensibilità e dedizione. 

All’Ufficiale le congratulazioni dell’Arma di Cuneo per la lunga e brillante carriera al servizio delle Istituzioni e della cittadinanza ed i migliori auguri per il futuro.

Redazione

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