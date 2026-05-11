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Attualità | 11 maggio 2026, 06:42

Bra, la bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo Mathis

Per la Giornata mondiale della storica organizzazione di volontariato, celebrata l'8 maggio

Bandiera della CRI (foto di Maurizio Mangino)

Bandiera della CRI (foto di Maurizio Mangino)

Anche Bra ha partecipato alla Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra ogni anno l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno e primo Premio Nobel per la Pace.

Esporre la bandiera dell’organizzazione sulla facciata di Palazzo Mathis è stato un modo per ricordare e ringraziare gli oltre 17 milioni di volontari che operano in tutto il mondo, oltre 160 mila dei quali in Italia, in prima linea sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di difficoltà.

È inoltre una ricorrenza che vuole ricordare i 7 principi fondamentali che guidano l’operato dei volontari (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità) e un’occasione per sottolineare la forza dell’unione tra persone che aiutano persone, sia durante le emergenze più visibili sia nel silenzio della vita quotidiana.

Il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Nel corso della sua storia, iniziata nel lontano 1863, l’attività internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è stata insignita di 3 Premi Nobel per la Pace, nel 1917, 1944 e 1963.

Il vessillo è stato collocato da una rappresentanza di volontari della Croce Rossa che a Bra, come in tutte le città italiane, ogni giorno prestano ogni tipo di attività in ambito sociale ed emergenziale a supporto delle persone vulnerabili e di tutte quelle che necessitano di aiuto.

Silvia Gullino

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