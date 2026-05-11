“Nostra Patria”: a Cuneo una serata per riscoprire la Repubblica attraverso la Costituzione

In occasione della Festa della Repubblica, la Federazione provinciale cuneese del Partito Democratico promuove l’evento “NOSTRA PATRIA. Riscoprire la Repubblica con gli occhi della Costituzione”, in programma martedì 2 giugno alle ore 20.45 presso lo Spazio Varco di Cuneo.

Ospite della serata sarà Matteo Saudino, professore di filosofia e storia, divulgatore e autore noto al grande pubblico come Barbasophia, il volto del canale che negli ultimi anni ha saputo rendere il pensiero filosofico accessibile e vicino a studenti, insegnanti e cittadini di ogni età.

Nel corso dell’incontro, Saudino guiderà il pubblico in un percorso di rilettura della Repubblica italiana attraverso la lente della Costituzione, non solo intesa come testo giuridico, ma come riferimento vivo di valori, diritti e conquiste che fondano la comunità nazionale. Un’occasione per interrogarsi sul significato contemporaneo dell’essere cittadini, tra consapevolezza civica e partecipazione.

La scelta della data del 2 giugno assume un valore simbolico: l’anniversario della nascita della Repubblica diventa infatti momento privilegiato per riscoprire la Carta costituzionale come strumento ancora attuale, capace di dialogare con le sfide del presente, dal lavoro alla pace, dall’uguaglianza alla democrazia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione culturale e civile promosso dalla Federazione provinciale del Partito Democratico, con l’obiettivo di creare spazi di confronto e formazione aperti alla cittadinanza.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.