Mercatino di Primavera, il sindaco Trossarello: “A Lequio Tanaro la bellezza dello stare insieme, nel segno delle proprie radici”

Domenica 17 maggio Lequio Tanaro torna a vestirsi dei colori e dei profumi della stagione dei fiori, con il caratteristico “Mercatino di Primavera”.

“La ripartenza dei mercatini di primavera non è solo un appuntamento commerciale, ma un evento pensato per grandi e piccini, volto a promuovere l’economia locale in un contesto di festa. – ha spiegato il sindaco del paese nel territorio langarolo Giuseppe Trossarello - Vedere la nostra piazza riempirsi di banchi, di artigianato sapiente e di prodotti che profumano della nostra terra, è il segno più tangibile di una comunità viva che sa valorizzare le proprie radici guardando con ottimismo al futuro”.

“In un’epoca che corre veloce sul digitale, il mercatino ci regala il lusso della lentezza: il piacere di una chiacchierata tra i banchi, la scoperta di un oggetto fatto a mano, il sapore autentico delle nostre tradizioni” – ha proseguito - Come sindaco e Amministrazione comunale vi invito a di partecipare numerosi, non solo per sostenere l'economia locale, ma per riappropriarci della bellezza dello stare insieme. Un ringraziamento di cuore va all’amministrazione comunale a tutti i volontari, alla Pro loco, agli uffici comunali e agli espositori che rendono possibile questa giornata. Vi aspettiamo in piazza Senator Curreno per dare il benvenuto, tutti insieme, a questa nuova stagione”.