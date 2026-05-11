Mountain Echoes approda a Cuneo: suoni, voci e immagini della Valtellina al Cinema Monviso

Il racconto di Mountain Echoes – suoni, voci e immagini della Valtellina arriva per la prima volta a Cuneo mercoledì 13 maggio alle ore 21 al Cinema Monviso, su invito del Cuneo Montagna Festival. L’ingresso sarà libero, senza obbligo di prenotazione.

Dopo aver coinvolto l’intera comunità valtellinese con un approccio artistico e antropologico inedito, il progetto ha preso forma attraverso le tre “Montagne Umane” dell’artista multidisciplinare Yuval Avital, presentate inizialmente con un allestimento diffuso tra Sondrio, Bormio e Tirano durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Successivamente, il percorso è confluito nella mostra multimediale Mountain Echoes in Valtellina: lo sguardo dell’Artista, ospitata ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano fino al 26 aprile, in occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week. A Cuneo approda ora per la prima volta il racconto multimediale di questo viaggio, costruito attraverso fotografie, video, voci e suoni raccolti lungo il percorso.

L’incontro vedrà la partecipazione di Yuval Avital, del presidente del Comitato CULTURA + IMPRESA Francesco Moneta e della direttrice di Yuval Avital Studio Angelica Mezza, che condivideranno con il pubblico del Cinema Monviso un’esperienza artistica e corale tra le valli e le vette della cosiddetta “montagna olimpica” della Lombardia.

Ideato e realizzato dal Comitato CULTURA + IMPRESA insieme a Yuval Avital, Mountain Echoes è considerato uno dei progetti più significativi dei Giochi della Cultura di Regione Lombardia e una delle eredità culturali delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Alla realizzazione hanno contribuito anche la Provincia di Sondrio, BPER – Banca Popolare di Sondrio e Tessuti di Sondrio - Marzotto Lab.

Il progetto restituisce la complessità di un territorio attraverso numeri che ne raccontano la dimensione: 25 luoghi di registrazione, 476 registrazioni audio per oltre 34 ore di materiali, più di 500 persone coinvolte, 603 fotografie selezionate, 691 metri di tessuto prodotto localmente e 22 enti partner e istituzioni, oltre a 18 professionisti impegnati nella produzione.

La serata sarà introdotta dall’assessora alle Manifestazioni, Turismo e Metro Montagna del Comune di Cuneo, Sara Tomatis, e potrà prevedere anche un momento di partecipazione attiva del pubblico in una performance corale polifonica.