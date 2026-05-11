“Voci di Saggezza Digitale”: a Bra una mostra su bullismo e uso consapevole della rete

Sarà inaugurata la prossima settimana la mostra “Voci di Saggezza Digitale – Bullismo, cyberbullismo e benessere digitale”, promossa dall’Istituto Comprensivo “Piero Angela” di Bra e ospitata negli spazi di Palazzo Mathis dal 12 al 14 maggio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione condivisa sui temi del rispetto, delle relazioni e dell’uso consapevole delle tecnologie digitali, dando voce alle esperienze e ai pensieri di bambini, ragazzi e famiglie.

In esposizione saranno presentati elaborati artistici, multimediali e creativi realizzati nell’ambito di un percorso che ha coinvolto tutti gli ordini scolastici dell’istituto – dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado – insieme ai genitori, in un lavoro corale dedicato alla promozione della cosiddetta “saggezza digitale”.

La mostra rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuola, famiglie e territorio, con l’intento di stimolare una riflessione collettiva sul valore delle parole, sull’importanza dell’ascolto e sulla responsabilità nei comportamenti, sia online sia offline.