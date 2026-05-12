Celle Di Macra, sabato 16 maggio la "Passeggiata tra natura e cultura"

Nuovo appuntamento a Celle di Macra con la "Passeggiata tra natura e cultura", dedicata all’ambiente ed al paesaggio naturale e costruito di una parte del territorio cellese ed inserita nel ciclo di eventi “Le Giornate di Sostenibilità Ambientale”.

Sabato 16 maggio 2026, nel pomeriggio, verrà proposta la passeggiata alla scoperta dei tesori naturali e paesaggistici delle borgate cellesi situate sul versante orografico sinistro del Vallone dell’Intersile tra il capoluogo e il rio omonimo.

Si inizia in Borgata Chiesa con la visita della Parrocchiale di S. Giovanni Battista con il polittico di Hans Clemer e il giro nell’abitato dove si possono ammirare la casa con affresco medievale del Baleison, il forno comunitario ed il manufatto un tempo utilizzato come apiario a servizio della Canonica.

Si scende in direzione del Rio Intersile per ammirare lungo il tragitto Borgata Paschero con la Cappella dedicata alla Natività delle Vergine Maria, le case con affreschi di Giors Boneto e alcune baite con colonne rotonde. Di qui si prosegue verso valle e, attraversato un ambiente ancora ricco di prati ed un tempo coltivato con alberi da frutto, si raggiunge la Borgata Bassura.

Nel villaggio alpino, tra i primi insediamenti di Celle, si possono ammirare la Cappella intitolata ai Santi Vitali e Chiaffredo con facciata affrescata da Panero, la “casa del console” ed una serie di edifici che mantengono ancora le caratteristiche tipiche della baite locali. Si prosegue fino all’abitato di Mattalia che è uno dei 4 nuclei formanti la Borghata Bassura, per risalire a Borgata Chiesa.

La passeggiata è rivolta ad un pubblico eterogeneo quali bambini e famiglie, giovani e adulti appassionati di ambiente e del paesaggio della Valle Maira.

La giornata si concluderà con una merenda per tutti a base di prodotti locali degustati in Borgata Chiesa.

L’attività è realizzata con la collaborazione delle guide di Chamin.

Consigliato abbigliamento sportivo (scarponcini)

Ritrovo a Celle di Macra, in Borgata Chiesa davanti alla Parrocchiale.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30

La partecipazione alla attività è gratuita, gradita prenotazione.

Per info e prenotazione contattare : + 39 348 1869452

Le Giornate di Sostenibilità Ambientale sono previste all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con il PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).