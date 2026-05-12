'Savigliano Legge', arriva Enrica Tesio

Sarà "un'esplorazione intima e ironica delle parole notturne e dei pensieri più profonda". Così viene presentato il nuovo appuntamento di Savigliano Legge, il festival permanente della lettura, promosso dall'Assessorato alla Cultura e realizzato dalla Biblioteca civica “L. Bàccolo” in collaborazione con LiberAria.

Giovedì 14 maggio, alle 21, presso il ridotto del teatro Milanollo, la blogger e scrittrice torinese Enrica Tesio presenta il suo libro “Cose che ti dico mentre dormi” (Bompiani, 2025), in cui la narratrice racconta la sua famiglia attraverso discorsi notturni, con una voce piena di humor e sensibilità. Modera la direttrice della Bàccolo Valeria Nigro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



