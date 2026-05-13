Savigliano: quasi 28mila visitatori per Savix 2026

Ammontano a 27.650 i visitatori totali per l'edizione 2026 di “Savix-Comics and Bricks”, organizzata dal Comune e andata in scena a Savigliano nel fine settimana: un migliaio di persone in più, tra sabato e domenica, rispetto allo scorso anno. Un successo di pubblico, per l'evento legato al mondo dei fumetti, certificato dai dati raccolti dal Centro studi Ascom Savigliano con Cities Analytics e fissato ancora una volta nell'immagine di una piazza Cavour gremita per il concerto finale di Giorgio Vanni, che ha infiammato il Main stage con le più celebri canzoni dei cartoni animati.

Quella appena terminata è stata un'edizione fortunata – pur con un meteo non favorevole nella giornata di domenica – che ha visto 146 espositori totali, oltre 30 workshop e grandi ospiti, dal doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo a Chef Hiro, solo per citarne un paio.

Insieme agli elementi che fin dalla prima edizione hanno contribuito al successo di Savix, con le diverse aree che hanno invaso l'intero centro storico di Savigliano, numerose sono state le novità. Come l'Area Bricks nel chiostro di Santa Monica, sede decentrata dell’Università di Torino: più di 80 espositori hanno potuto esporre le loro creazioni Lego, e non solo, nei quasi 250 metri di portici dell'ex convento. Poi un'Area cosplay più ricca, con la presenza dell'Heroes Bus in piazza del Popolo e la nuova Area mostre in via Beggiami, che insieme allo spazio “Il sogni dei Gerba” ha ospitato due allestimenti realizzati insieme all'associazione Papersera. Tra le opere esposte, anche cover curate da Francesco Gerbaldo, giornalista prematuramente scomparso a cui Savix è da sempre dedicato.

Novità hanno segnato anche il momento inaugurale di venerdì sera – a palazzo Muratori-Cravetta – diventato un vero e proprio momento di spettacolo. Oltre al taglio del nastro e ai saluti istituzionali, i presenti hanno potuto apprezzare una sfilata di moda in stile K-pop, promossa da Rosa Blu-Blu Lab con Oasi Giovani e l'I.I.S. Cravetta-Marconi, e l'esibizione del coro Once Upon a Choir.

«Anche nell'edizione 2026 il colorato mondo dei fumetti che Francesco tanto amava ha trovato casa a Savigliano per un intero fine settimana – commentano il Sindaco Antonello Portera e l'Assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Savix è stato ancora una volta sinonimo di fermento e grande vitalità per le vie del centro, con numeroso pubblico giunto da tutta la Provincia e non solo. Un successo che, insieme ai numerosi apprezzamenti ricevuti, ripaga gli sforzi di tutto lo staff di giovani volontari che organizza l'evento partendo con mesi di anticipo. A loro, a chi ha partecipato, e a tutti coloro che a vario titolo si sono spesi per la manifestazione va il nostro grazie».

Anche se l'edizione 2026 di Savix è terminata, è ancora possibile assaporare un po' di quell'atmosfera. La spettacolare mostra “Monumentini” di Luca Petraglia, in cui i più celebri monumenti del mondo sono riprodotti in mattoncini Lego, resta aperta a palazzo Muratori-Cravetta fino al 28 giugno (il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato; aperture straordinarie l'1 e il 2 giugno dalle 10 alle 19).



