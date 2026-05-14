Bando per la locazione di un locale nel Complesso della Maddalena: si parte da un canone annuo di 77.504 euro

Il Comune di Alba ha pubblicato un avviso di gara ad evidenza pubblica per la locazione commerciale di un immobile di proprietà comunale situato nel Complesso della Maddalena, in via Vittorio Emanuele II 19/q e 19/r, nel cuore del centro storico cittadino.

L’immobile, della superficie complessiva di circa 317 metri quadrati, si sviluppa su più livelli ed è composto da un’area vendita al piano terra di 123 metri quadrati oltre a spazi accessori destinati a deposito e magazzino.

La procedura prevede l’assegnazione sulla base del maggior rialzo rispetto al canone annuo posto a base d’asta, fissato in 77.504,50 euro. Il contratto di locazione avrà durata di sei anni, rinnovabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione comunale intende valorizzare uno spazio strategico all’interno del centro storico attraverso l’insediamento di attività commerciali compatibili con il contesto urbano e con le disposizioni del Regolamento di Polizia urbana. Sono pertanto escluse alcune tipologie di attività considerate non coerenti con la destinazione e le caratteristiche dell’area, tra cui commercio di materiali da costruzione, veicoli, sexy shop, sale giochi, discoteche e altre tipologie che si possono leggere nel bando.

Possono partecipare persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti previsti dal bando e in regola con eventuali obblighi nei confronti del Comune di Alba.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 dell’11 giugno 2026 tramite PEC all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it, allegando la documentazione richiesta e l’offerta economica.

È inoltre possibile effettuare un sopralluogo dell’immobile, previo appuntamento con gli uffici comunali, entro il 4 giugno 2026 mediante richiesta da inoltrare all’indirizzo mail servizi.legali@comune.alba.cn.it.

Il bando completo, con allegati, planimetrie e schema di contratto, è disponibile sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Alba nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.



