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Eventi | 16 maggio 2026, 13:19

Alba: accolto in Municipio un gruppo di calciatori di Böblingen [FOTO]

La delegazione tedesca si trova in questi giorni sul territorio di Langhe e Roero in occasione del Quadrangolare internazionale del Gemellaggio tra Alba, Bra, Böblingen e Tourrettes-sur-Loup

Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, insieme alla presidente del Comitato di gemellaggio Alba-Böblingen Daniela Viberti e al consigliere comunale Domenico Boeri, hanno accolto e ringraziato un gruppo di calciatori provenienti da Böblingen.

La delegazione tedesca si trova in questi giorni sul territorio di Langhe e Roero in occasione del Quadrangolare internazionale del Gemellaggio tra Alba, Bra, Böblingen e Tourrettes-sur-Loup, organizzato dall’associazione “Regala un Sorriso” e in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 14.45 allo stadio “Attilio Bravi” di Bra.

Il gruppo di Böblingen è arrivato in Municipio accompagnato da Carmelo Franceschini dell’associazione “Regala un Sorriso” e da Massimo Lampugnani dell’associazione Famija Albèisa.

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