Gabriel Pacheco a Fossano per una mostra unica domenica 17 maggio

Sino a domenica sarà a Fossano, per il progetto “Agenda Giovani 4.0”, Gabriel Pacheco, autore internazionale.
L’appuntamento di domenica 17 in particolare sarà dedicato all’inaugurazione della mostra, esito di un laboratorio con i giovani studenti, guidato dal creatore di immagini e scrittore G. Pacheco.
Attraverso un linguaggio che intreccia visione e parola – dalla letteratura per l’infanzia a quella per adulti – l’esperienza propone l’immaginazione come dispositivo educativo capace di attivare apprendimenti significativi, relazioni e consapevolezza.
L’iniziativa si svolgerà a Fossano, presso l’ex chiesa del Salice, nella sola data del 17 maggio,
dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.
Iniziativa svolta con il sostegno del Comune di Fossano, della Regione Piemonte e finanziata con il Fondo per le Politiche giovanili.