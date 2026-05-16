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Eventi | 16 maggio 2026, 11:58

Gabriel Pacheco a Fossano per una mostra unica domenica 17 maggio

Attraverso un linguaggio che intreccia visione e parola – dalla letteratura per l’infanzia a quella per adulti – l’esperienza propone l’immaginazione come dispositivo educativo capace di attivare apprendimenti significativi, relazioni e consapevolezza.

Gabriel Pacheco a Fossano per una mostra unica domenica 17 maggio

Sino a domenica sarà a Fossano, per il progetto “Agenda Giovani 4.0”, Gabriel Pacheco, autore internazionale.  

L’appuntamento di domenica 17 in particolare sarà dedicato all’inaugurazione della mostra, esito di un laboratorio con i giovani studenti, guidato dal creatore di immagini e scrittore G. Pacheco.

Attraverso un linguaggio che intreccia visione e parola – dalla letteratura per l’infanzia a quella per adulti – l’esperienza propone l’immaginazione come dispositivo educativo capace di attivare apprendimenti significativi, relazioni e consapevolezza.

L’iniziativa si svolgerà a Fossano, presso l’ex chiesa del Salice,  nella sola data del 17 maggio, 

dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Iniziativa svolta con il sostegno del Comune di Fossano, della Regione Piemonte e finanziata con il Fondo per le Politiche giovanili.

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